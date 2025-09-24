そもそも「生成AI」とは？　従来のAIと異なる特徴を分かりやすく解説

生成AIとは

生成AIとは既存の大量のデータから学習モデルを作成し、その学習モデルから新しいデータを生み出す技術です。従来のルールベースや識別タスク中心のAIとは異なり、創造的なアウトプットを提供できる点が特徴です。

具体的な例としては、自然言語処理におけるGPTシリーズやLLaMAシリーズが挙げられます。これらは大量のテキストデータを中心に学習し、文脈や文法、さらにはそこに隠れた意味や知識パターンを捉えることで、ユーザーからの問い合わせや要求に対して自然な言葉で回答や提案を行うことができます。

さらに、これらのLLMは「学習データに明示的に書かれていない内容」に関しても、既知LLMは「学習データに明示的に書かれていない内容」に関しても、既知のパターンを応用して新たなテキスト生成を試みるのパターンを応用して新たなテキスト生成を試みるため、単純な検索エンジンやFAQシステムよりもはるかに柔軟な対応力があります。

この「柔軟な対応力」はまさに人間の知性に近い特性であり、生成AIは単なるツールから人間の活動で生じる複雑なタスクをサポートするパートナーへと変貌しつつあります。例えば小説や論説などの文章作成や、デザインの初期アイデア生成、またはコードのひな型作成など、人間がゼロから考えると大きな時間や労力を要するタスクを、生成AIがその一部を行うことでより加速することが可能になりました。