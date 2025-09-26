Python 3.14.0rc3（最終リリース候補）が公開　正式版は10月7日リリース予定Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

2025年10月7日のPython 3.14.0のリリースに向け、最後のRC（リリース候補版）となるPython 3.14.0rc3がリリースされた。この後は明らかなバグの修正のみが行われる。

» 2025年09月26日 05時00分 公開
[かわさきしんじDeep Insider編集部]
　Pythonの次期バージョン3.14のリリース候補版「rc3」が2025年9月18日に公開された。Python 3.14.0rc3は、正式版のリリースを間近に控えた最後のプレビューリリースである。

Python 3.14.0rc3のリリース情報 Python 3.14.0rc3のリリース情報（https://www.python.org/downloads/release/python-3140rc3/より引用）

　Python 3.14.0正式版のリリースは2025年10月7日が予定されており、行われるのはrc3のリリース以降は明らかなバグ修正のみとなる。また、サードパーティライブラリの開発者に向けては、Python 3.14に対応する準備をすることが推奨されている。

　3.14.0rc2と同様、rc3ではバイトコードファイル（.pycファイル）に埋め込まれるマジックナンバーの変更を伴うバグフィックスが含まれているため、rc2までのバージョンで作成された.pycファイルはrc3では動作せず、.pycファイルのリコンパイルが必要になる。

　このバグはモジュールレベルでの型アノテーション（型ヒント）とlambda式を含むリスト内包表記を組み合わせることで発生する。このバグを報告する「SIGSEGV in Python 3.14.0rc2+ with List Comprehension and Lambda Expression」では、このバグを発生させる例として以下のコードが挙げられている。

def report_error():
    pass

try:
    [0 for name_2 in unique_name_0 if (lambda: name_2)]
except:
    pass

unique_name_1: 0

バグを発生させるサンプルコード（「SIGSEGV in Python 3.14.0rc2+ with List Comprehension and Lambda Expression」より引用して、改行を付加）

　これは存在しないリストunique_name_0を使ってリスト内包表記で何らかの処理をしているコードであり、その直下ではunique_name_1に（「: 0」という不適切な）型ヒントが付与されている（変数は定義されていない）。このコードをcrash.pyなどのファイルに保存して、Python 3.13で実行するとunique_name_0がないためにNameError例外が発生し、except節が実行される。ただし、そのブロックはpass文しかないので、何も表示されずに実行が終了する。

　しかし、Python 3.14.0rc2で、このコードを実行するとセグメンテーションフォールトが発生する。

macOS上で上記サンプルコードを実行した結果 macOS上で上記サンプルコードを実行した結果
Python 3.13ではNameError例外がexcept節で捕捉され、結果的に何も表示されずに終了している（1行目）。Python 3.14ではsegmentation faultが発生している（2行目）。

　このバグの修正に伴ってバイトコードのマジックナンバーが変更になっている。上記URLによれば、この問題はLinux環境で発生したと報告されているが、macOSでも同様な結果となった（一方、筆者の手元のWindows環境では再現できなかった。ただし、PythonバイトコードのマジックナンバーはWindows版のrc3でもmacOS版のrc3と同一のものに変更になっている）。


HPかわさき

　どうも。HPかわさきです。

　いよいよ、Python 3.14.0のリリースが間近に迫ってきました。正式版がリリースされたら、その新機能について「なるはや」で記事をお届けする予定です。楽しみにしていてくださいね。


