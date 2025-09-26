連載目次

Pythonの次期バージョン3.14のリリース候補版「rc3」が2025年9月18日に公開された。Python 3.14.0rc3は、正式版のリリースを間近に控えた最後のプレビューリリースである。

Python 3.14.0正式版のリリースは2025年10月7日が予定されており、行われるのはrc3のリリース以降は明らかなバグ修正のみとなる。また、サードパーティライブラリの開発者に向けては、Python 3.14に対応する準備をすることが推奨されている。

3.14.0rc2と同様、rc3ではバイトコードファイル（.pycファイル）に埋め込まれるマジックナンバーの変更を伴うバグフィックスが含まれているため、rc2までのバージョンで作成された.pycファイルはrc3では動作せず、.pycファイルのリコンパイルが必要になる。

このバグはモジュールレベルでの型アノテーション（型ヒント）とlambda式を含むリスト内包表記を組み合わせることで発生する。このバグを報告する「SIGSEGV in Python 3.14.0rc2+ with List Comprehension and Lambda Expression」では、このバグを発生させる例として以下のコードが挙げられている。

def report_error():

pass



try:

[0 for name_2 in unique_name_0 if (lambda: name_2)]

except:

pass



unique_name_1: 0 バグを発生させるサンプルコード（「SIGSEGV in Python 3.14.0rc2+ with List Comprehension and Lambda Expression」より引用して、改行を付加）



これは存在しないリストunique_name_0を使ってリスト内包表記で何らかの処理をしているコードであり、その直下ではunique_name_1に（「: 0」という不適切な）型ヒントが付与されている（変数は定義されていない）。このコードをcrash.pyなどのファイルに保存して、Python 3.13で実行するとunique_name_0がないためにNameError例外が発生し、except節が実行される。ただし、そのブロックはpass文しかないので、何も表示されずに実行が終了する。

しかし、Python 3.14.0rc2で、このコードを実行するとセグメンテーションフォールトが発生する。

macOS上で上記サンプルコードを実行した結果

Python 3.13ではNameError例外がexcept節で捕捉され、結果的に何も表示されずに終了している（1行目）。Python 3.14ではsegmentation faultが発生している（2行目）。



このバグの修正に伴ってバイトコードのマジックナンバーが変更になっている。上記URLによれば、この問題はLinux環境で発生したと報告されているが、macOSでも同様な結果となった（一方、筆者の手元のWindows環境では再現できなかった。ただし、PythonバイトコードのマジックナンバーはWindows版のrc3でもmacOS版のrc3と同一のものに変更になっている）。

「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」