「Dify」とは？　メリットや使い方を簡単に解説

Difyは、大規模言語モデル（LLM）のアプリケーションを、プログラミング経験の少ない方でも手軽かつスピーディーに作成できる開発プラットフォームです。

» 2025年09月29日 05時00分 公開

※本稿は、SBクリエイティブ発行の書籍『【この1冊からはじめる】生成AIアプリ開発入門 Dify 徹底活用ガイド（2025年4月29日発行）』の中から、アイティメディアが出版社の許可を得て一部編集の上、転載したものです。

Difyとは

　Difyは、大規模言語モデル（LLM）のアプリケーションを、プログラミング経験の少ない方でも手軽かつスピーディーに作成できる開発プラットフォームです。通常、チャットbotの構築やRAG（Retrieval Augmented Generation）、エージェントなどのAI機能をゼロから作ろうとすると高度な専門知識が必要ですが、Difyを使うとGUI（Graphi User Interface）を通して簡単に作り始めることができます。

photo

　図のように、DifyはLLMやGoogleなどの検索エンジンや、SlackなどのチャットツールとAPI連携することにより、さまざまななアプリを開発することができます。

　例えば以下のようなアプリケーションの例が挙げられます。

  • ユーザーとの対話を行うチャットbot
  • 外部データにアクセスして必要な情報を取り出し回答精度を高めるRAG
  • 多様なタスクを自動でこなすエージェント

　こうしたアプリを、Difyではあまりコードを書かずに実装・改良できるのが大きな特長です。

Difyの使い方

　Dify には、大きく分けて2つの使い方があります。

クラウド版

　インストール作業やサーバ構築が不要で、ブラウザからサインアップするだけで始められます。初心者や環境構築に手間をかけたくない方におすすめです。

コミュニティー版

　DockerやGit、Terminalなどを使って手元で運用する方法です。クラウド版に比べてハードルが高いものの、ローカル環境ならではのカスタマイズや制御が可能になります。

　コミュニティー版は主に複数人が利用するアプリケーションを安定的に稼働させるのに向いた方法です。本格的な開発を行うエンジニア向けの環境といえるでしょう。

