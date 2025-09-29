「Dify」とは？　メリットや使い方を簡単に解説

Difyとは

Difyは、大規模言語モデル（LLM）のアプリケーションを、プログラミング経験の少ない方でも手軽かつスピーディーに作成できる開発プラットフォームです。通常、チャットbotの構築やRAG（Retrieval Augmented Generation）、エージェントなどのAI機能をゼロから作ろうとすると高度な専門知識が必要ですが、Difyを使うとGUI（Graphi User Interface）を通して簡単に作り始めることができます。

図のように、DifyはLLMやGoogleなどの検索エンジンや、SlackなどのチャットツールとAPI連携することにより、さまざまななアプリを開発することができます。

例えば以下のようなアプリケーションの例が挙げられます。

ユーザーとの対話を行うチャットbot

外部データにアクセスして必要な情報を取り出し回答精度を高めるRAG

多様なタスクを自動でこなすエージェント

こうしたアプリを、Difyではあまりコードを書かずに実装・改良できるのが大きな特長です。

Difyの使い方

Dify には、大きく分けて2つの使い方があります。

クラウド版

インストール作業やサーバ構築が不要で、ブラウザからサインアップするだけで始められます。初心者や環境構築に手間をかけたくない方におすすめです。

コミュニティー版

DockerやGit、Terminalなどを使って手元で運用する方法です。クラウド版に比べてハードルが高いものの、ローカル環境ならではのカスタマイズや制御が可能になります。

コミュニティー版は主に複数人が利用するアプリケーションを安定的に稼働させるのに向いた方法です。本格的な開発を行うエンジニア向けの環境といえるでしょう。