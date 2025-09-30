この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ESETは2025年9月18日（中央ヨーロッパ時間）に公式ブログで、中堅中小企業（SMB）がランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃の標的になりやすいという見解を発表した。Verizonの調査によると、大企業でのデータ侵害に占めるランサムウェアの割合が39％であるのに対し、SMBでは88％に達している。

SMBがランサムウェア攻撃の標的になりやすい理由についてESETは、「SMBは、IT資産やデータへの依存度は大企業と同等でありながら、セキュリティ対策が不十分な企業が多い」と説明している。

ESETによると、セキュリティ対策が不十分なことに加え、ランサムウェアをサービス型で利用できる「RaaS」（Ransomware as a Service）の登場によって攻撃が実行しやすくなっていることもある。同社は、暗号資産（仮想通貨）による身代金支払いが2023年から2024年にかけて35％減少した一方、被害企業の29％が3回以上の支払いを余儀なくされたと指摘している。

ESETはSMBに対し、以下の予防策を推奨している。

脆弱（ぜいじゃく）性を修正するパッチ（修正プログラム）適用

社内外の通信を問わず、認証を求める「ゼロトラストセキュリティ」を軸にしたアクセス制御

全端末へのセキュリティソフトウェア導入

データのバックアップ

インシデント対処計画の策定

システム監視の強化

従業員向けセキュリティ教育

上記の対策を自社で実施できない場合、セキュリティベンダーによるマネージドサービスの利用が有効だとESETは説明している。同社は「ランサムウェアは規模の大小を問わず企業の事業継続を脅かす。SMBも『自分たちは狙われない』と考えるのではなく、現実的な対策を講じる必要がある」と指摘している。