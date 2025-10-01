連載目次

xAIは2025年9月19日、新しいリーズニング（Reasoning：思考プロセスあり）モデル「Grok 4 Fast」を公開した。7月9日に発表された最上位モデル「Grok 4」に匹敵する性能を維持しながら、運用コストを47分の1にまで大幅に削減した“コスト効率性の高さ”が最大の特徴である。

Grok 4 FastとGrok 4のコストパフォーマンス比較（公式発表ページよりスクリーンキャプチャして引用）

横軸は「AIを動かすためのコスト（米ドル）」で、対数スケールになっており、右に行くほど指数関数的に高くなる。縦軸は「AIの賢さを示す指標」で、上に行くほど精度が高い。グラフ上の点は各社のAIモデル（例：GPT-5、Claude 4、Gemini 2.5など）を表し、Grok 4とGrok 4 Fastはオレンジ色の点で強調されている。さらに両者を結ぶオレンジ色の線によって、性能の位置関係が一目で分かるようになっている。「Non Reasoning」は「思考プロセスなし」のモードを意味する。



Grok 4 Fastは、Grok 4よりも平均40％少ない思考トークンで動作する。それでもなお、AIME 2024／2025やHMMT 2025といった難関数学ベンチマークで90％を超える正答率を達成し、Grok 4と同等のパフォーマンス（性能）を示した。

さらに、LMArenaというLLM（大規模言語モデル）の性能比較プラットフォームにおいても高評価を得ている。検索性能を競うSearch Arenaでは1位、テキスト処理性能を競うText Arenaでは8位にランクインし、他社モデルと比べてもトップクラスの実力を証明した。

このように、Grok 4 Fastは「知能密度（Intelligence Density）」が非常に高いモデルと位置付けられる。つまり、少ない思考量で効率的に高い性能を発揮できる点が最大の強みである。

さて、今回のリリース内容には、Grok 4 Fastが持つその他の特徴などの情報も含まれていた。これらを丁寧に解説すると長くなるので、残りは以下に箇条書きでまとめておく。

その他の特徴

最先端のエージェント能力

Webブラウジング能力でGrok 4を上回る： Webページの内容を理解するベンチマーク（BrowseCompなど）でGrok 4を上回るスコアを達成

Webページの内容を理解するベンチマーク（BrowseCompなど）でGrok 4を上回るスコアを達成 ツール使用を前提に学習： コード実行やWeb検索などのツールを“いつ、どう使うか”を強化学習で最適化し、情報探索タスクに強みを発揮

モデル仕様

コンテキストウィンドウは 2M （＝ 200万 ）トークン（一度に読み込んで保持できる文章量の目安で、長大な文書やコードも扱える）

（＝ ）トークン（一度に読み込んで保持できる文章量の目安で、長大な文書やコードも扱える） 提供モデル（API利用時に明示的に指定可能）： grok-4-fast-reasoning （思考プロセスあり） grok-4-fast-non-reasoning （思考プロセスなし）



xAI APIの価格表

100万トークン当たり： 入力トークン（12万8000未満）： 0.20ドル 入力トークン（12万8000以上）： 0.40ドル 出力トークン（12万8000未満）： 0.50ドル 出力トークン（12万8000以上）： 1.00ドル 入力トークン（キャッシュヒット時）： 0.05ドル ※ キャッシュとは一度処理した内容を保存しておく仕組みで、キャッシュヒット時は再利用により処理コストが抑えられる



※価格については変更される可能性もあるので、厳密にはxAI公式ドキュメント「Models and Pricing」を参照してほしい。

