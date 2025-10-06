調査会社のSlashDataは、欧米企業におけるクラウドサービスの利用動向調査結果をまとめたレポート「2025 Cloud Landscape in Europe and the US」を公開した。
調査会社のSlashDataは2025年9月26日（米国時間）に公式ブログで、欧米企業におけるクラウドサービスの利用動向調査結果をまとめたレポート「2025 Cloud Landscape in Europe and the US」を公開した。このレポートは、SlashDataがフィンランドのクラウドサービスベンダーであるUpCloudと協力して実施した、2025年5月のオンライン調査で収集したデータに基づいている。
調査では、クラウドベンダーの選定基準やAI（人工知能）に関するクラウドベンダーの取組状況などについて聞いている。その中で、SlashDataは「今後1〜2年におけるクラウドサービスとインフラに関する自社の主な優先事項」と「クラウドインフラ上で自社がAIワークロードをどのようにサポートしているか（またはサポートの準備をしているか）」という結果について解説している。
今後1〜2年におけるクラウドサービスとインフラに関する自社の優先事項について聞いたところ、最も回答が多かったのは、「クラウドインフラおよびプロセスへのAIの統合」（33％）だった。
この傾向は特に米国で顕著で、欧州でのこの選択肢の回答率が28％だったのに対し、米国では40％に達した。また、他の役職と比べ、CEO（最高経営責任者）、CTO（最高技術責任者）、技術リードなどの経営幹部はAI統合を主な優先事項に挙げる傾向が高かった。SlashDataによると、これは経営層がAIをトランスフォーメーション（変革）、競争優位、運用効率のための戦略的手段と見なしていることを示しているという。
一方、AIの統合に次いで多かった回答は「スケーラビリティの強化」（32％）、「パフォーマンスの向上」（30％）となっており、SlashDataは「成長を柔軟にサポートし、一貫して高いパフォーマンスを提供できるインフラの必要性を浮き彫りにしている。こうしたインフラにより、企業は急速な変化の中で俊敏性と回復力を維持できるだろう」と分析している。
企業がどのようにAIワークロードをサポートし、AIをクラウドインフラに統合しているかを理解するため、SlashDataはクラウドに関する意思決定者に、これらに関連する以下の7つの取り組みの実施状況を尋ねた。
その結果、企業の約半数以上（45〜56％）がこれらの取り組みを実施済み（または実施中）で、取り組みを実施しておらず、実施計画もない企業は、全体の11〜14％とごく少なかった。
なお、取り組みを実施済み（実施中）の割合が高かった上位3つは、「クラウドベースのAIツールおよびインフラに関する開発者トレーニング」（56％）、「クラウドプロバイダーが提供するAIプラットフォームやサービスの導入」（55％）、「AI固有のセキュリティおよびコンプライアンス対策の導入」（51％）だった。
これら以外の主な調査結果は以下の通り。
