企業にとって、ITインフラとしての「クラウド」の活用は、ビジネスの成長や効率化を加速させる重要な手段となっています。最近では“DX（デジタルトランスフォーメーション）推進”や“生成AI（人工知能）活用”による、さらなる組織変革や成長、効率化を目指すといったことの方がキャッチーで、クラウドを利用すること自体は既に当たり前感が強くあるでしょう。

しかし、実態として、地方に拠点を置く多くの中小企業では、まだまだクラウド活用は進んでいないようです。SaaS（Software as a Service）利用はある程度進んではいるものの、オンプレミスサーバの利用を前提としたITインフラのクラウド移行は進んでいないというのが筆者の肌感です。

具体的な数値として示したいところですが、総務省の『情報通信白書』では、クラウドサービスの利用状況に関する調査はあるものの、SaaSもクラウドサービスの利用にカウントされているため、オンプレミスサーバそのものを対象としたクラウド移行の調査数が分かりません。

いろいろ情報を探す中、デル・テクノロジーズが中小企業におけるAI活用とITインフラ動向を調査した結果から、中小企業におけるサーバ保有率からクラウドへの移行が進んでいない現状を知ることができます。

2024年11月に実施されたこの調査によると、中小企業の約75％がサーバを保有しており、その多くがオンプレミス環境を維持している状況です。一方、クラウド（IaaS〈Infrastructure as a Service〉）の普及率は48％にとどまっており、オンプレミス運用が依然として主流であることが分かります。

特に地方にビジネスの基盤を置く中小企業では、専門のIT担当者を置くことが難しく、ITインフラの整備や管理が大きな課題となっており、同じ地方に基盤を置く中小IT事業者がその役割を担うことが多くあります。中小企業でオンプレミスサーバが担ってきたITインフラのクラウド活用が進まない大きな理由は、中小企業のITの整備や運用を担う中小IT事業者がクラウドの活用を提案できないでいる現状が大きな理由と筆者は考えます。

ここでの中小IT事業者は、地方に営業の基盤を持ち、周辺の地区町村または都道府県に支店を数社持つ規模の事業者を想定しています。

本連載では、中小IT事業者が地方に拠点を置く中小企業に向けて、Microsoftのパブリッククラウドサービス「Microsoft Azure」（以下、Azure）を利用した提案ができるようになるために、クラウドに対するビジネス上理解しておくべき基本的な概念や、提案に必要な情報、提案例といった内容をお伝えしていきます。Azureにおける技術的な内容もお伝えしますが、実際に提案するために必要な情報に重きを置いた内容にする予定です。

なお、規模としては中小企業であっても、5大都市圏や、7地方区分（北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州）のいずれかに支店を構えているIT事業者は全国系IT事業者として分類し、本連載ではやや対象から外れます。もちろん、全国系IT事業者でも、エンドユーザー企業との関係性やクラウドに対する取り組みの程度によっては、参考になる内容があると思います。

地方にビジネスの基盤を置く中小企業に対するクラウド移行の提案は、地方の中小IT事業者より、全国系IT事業者の方が向いているようにも感じます。しかし、筆者の考えでは、前者の方が、エンドユーザー企業のIT関連の運用、管理を全て引き受けているからこそ、提案しやすいと面があると考えています。

それでは、中小IT事業者にとってのクラウドに対する向き合い方としての基本的な概念をお伝えし、「なぜ中小企業にAzureが適しているのか」という点について述べていきます。

中小IT事業者におけるクラウドに対する基本的な概念と理解

「クラウドとは何か？」という問いに対し、既に多くの識者やベンダーの回答があふれている状況です。それらの回答と同じ内容を繰り返すことになるような、NIST（National Institute of Standards and Technology：米国立標準技術研究所）の定義を基にした回答や、ベンダーが掲げる正しく技術的な回答は、これらを定義している方々に譲ります。ここでは、本稿を進めるに当たり、言葉の前提と最低限のクラウドの理解に必要な内容についてお伝えします。

本稿で取り上げる「クラウド」は、特に記載がない限りは、Azureや「Amazon Web Services」（AWS）、「Google Cloud」（旧称：Google Cloud Platform〈GCP〉）に代表される、パブリッククラウドサービスを指します。これらのパブリッククラウドサービスは、クラウドの3分類（SaaS、PaaS〈Platform as a Service〉、IaaS）のうち、主にPaaSとIaaSを提供しているサービスです。