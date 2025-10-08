AIを使うなら身近な業務から　Perplexityがメール業務を効率化する「Email Assistant」を公開返信文の作成や日程の調整を自動化

Perplexity AIは、メール対応を支援する新機能「Email Assistant」を発表した。「Gmail」や「Microsoft Outlook」と連携し、返信作成、整理、スケジュール調整を自動化する。

» 2025年10月08日 08時00分 公開
[＠IT]

　「Perplexity」を展開するPerplexity AIは、2025年9月30日、メール業務を効率化する新機能「Email Assistant」を発表した。有料プラン「Perplexity Max」ユーザーが利用できる。

スケジュール調整もAIが代行

　Perplexity AIによると、Email Assistantは「Gmail」や「Microsoft Outlook」と連携し、ユーザーの“パーソナル秘書”としてメール対応を支援する。主な機能は以下の通り。

  • 自然な返信文の作成
  • メールの整理と優先順位付け
  • 会議スケジュール調整の自動化

　返信分は過去のメールからユーザーの文体を学習し、スムーズな返信を作成する。また、受信メールの整理や優先順位付けをし、重要なタスクを見逃さないようにする。特徴的なのは、会議日程の調整の自動化だ。メールの宛先（CC）にEmail Assistantを追加するだけで候補日程の提示から関係者との調整までをAI（人工知能）が代行するという。

画像 アシスタント（Assistant）が日程候補を提案する（提供：Perplexity AI

　日本市場においてPerplexityの利用は拡大しており、Perplexity AIによると特にビジネスパーソンを中心に高い支持を得ているという。同社のアラヴィンド・スリニヴァス氏（CEO）は「Email Assistantは今後リリース予定のエージェント群の第一弾だ。これらは既存のワークフローに組み込まれ、人のナレッジワーカーと同様にユーザーを支援する」と述べている。

