Perplexity AIは、メール対応を支援する新機能「Email Assistant」を発表した。「Gmail」や「Microsoft Outlook」と連携し、返信作成、整理、スケジュール調整を自動化する。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
「Perplexity」を展開するPerplexity AIは、2025年9月30日、メール業務を効率化する新機能「Email Assistant」を発表した。有料プラン「Perplexity Max」ユーザーが利用できる。
Perplexity AIによると、Email Assistantは「Gmail」や「Microsoft Outlook」と連携し、ユーザーの“パーソナル秘書”としてメール対応を支援する。主な機能は以下の通り。
返信分は過去のメールからユーザーの文体を学習し、スムーズな返信を作成する。また、受信メールの整理や優先順位付けをし、重要なタスクを見逃さないようにする。特徴的なのは、会議日程の調整の自動化だ。メールの宛先（CC）にEmail Assistantを追加するだけで候補日程の提示から関係者との調整までをAI（人工知能）が代行するという。
日本市場においてPerplexityの利用は拡大しており、Perplexity AIによると特にビジネスパーソンを中心に高い支持を得ているという。同社のアラヴィンド・スリニヴァス氏（CEO）は「Email Assistantは今後リリース予定のエージェント群の第一弾だ。これらは既存のワークフローに組み込まれ、人のナレッジワーカーと同様にユーザーを支援する」と述べている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。