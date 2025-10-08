「Perplexity」を展開するPerplexity AIは、2025年9月30日、メール業務を効率化する新機能「Email Assistant」を発表した。有料プラン「Perplexity Max」ユーザーが利用できる。

Perplexity AIによると、Email Assistantは「Gmail」や「Microsoft Outlook」と連携し、ユーザーの“パーソナル秘書”としてメール対応を支援する。主な機能は以下の通り。

自然な返信文の作成

メールの整理と優先順位付け

会議スケジュール調整の自動化

返信分は過去のメールからユーザーの文体を学習し、スムーズな返信を作成する。また、受信メールの整理や優先順位付けをし、重要なタスクを見逃さないようにする。特徴的なのは、会議日程の調整の自動化だ。メールの宛先（CC）にEmail Assistantを追加するだけで候補日程の提示から関係者との調整までをAI（人工知能）が代行するという。

日本市場においてPerplexityの利用は拡大しており、Perplexity AIによると特にビジネスパーソンを中心に高い支持を得ているという。同社のアラヴィンド・スリニヴァス氏（CEO）は「Email Assistantは今後リリース予定のエージェント群の第一弾だ。これらは既存のワークフローに組み込まれ、人のナレッジワーカーと同様にユーザーを支援する」と述べている。