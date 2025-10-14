OpenAIは2025年10月6日、AI（人工知能）コーディングエージェント「Codex」の一般提供を開始した。一般提供に合わせて「Slack」との連携機能、自社の開発環境やツールにCodexを組み込める「Codex SDK」、新しい管理ツールの3つのアップデートが追加された。

Slackと連携させるとチャンネルへの投稿をきっかけにAIエージェントにタスクを実行させることができる。チャンネル内で「@Codex」と入力すると、会話内容からタスクのコンテキストをAIエージェントが把握し、処理を実行する。実行結果はリンクとしてSlackのチャンネルに表示される。開発者はそのまま変更をマージしたり、ローカル環境に作業を引き継いだりできる。

Codex SDKは、AIエージェント機能を自社のシステムやアプリケーションに組み込めるようにしたものだ。OpenAIによると、このAIエージェントは「GPT-5-Codex」に最適化されており、従来よりも高速かつ高精度なコード生成、解析が可能だという。まず「TypeScript」向けに提供された。「GitHub Actions」と組み合わせることでCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）サイクルにも簡単に統合できる。コマンドラインからは「codex exec」コマンドでAIエージェントを動かすことができる。

「ChatGPT」管理者向けの機能として、Codexのクラウド環境の編集と削除、ローカル利用のデフォルト設定強制、アクション監視、分析ダッシュボードが追加された。

新機能のうちSlack連携とCodex SDKは、ChatGPTの「Plus」「Pro」「Business」「Edu」「Enterprise」プランで利用可能だ。管理者向け機能はBusiness、Edu、Enterpriseプランで順次展開される。また2025年10月20日からは「Codex Cloud」タスクの利用が課金対象となる見込みだ。