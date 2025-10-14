vLLMを使ってローカルLLMサービングを行うケースが増えています。そこで求められるのが、レイテンシ、GPUキャッシュ利用率、エラー率をはじめとした推論実行状況の把握です。本記事では、vLLMにPrometheusとGrafanaを組み合わせ、LLMサービングの「見える化」ダッシュボードを作る方法を紹介します。
＊本記事は、NTTテクノクロスのテクニカルブログに掲載された「ローカルLLMサービングを見える化しよう」を転載したものです。読みやすさのための修正を加えています。
皆さんは、ローカルLLMを複数人で使っていますか？
ローカルLLMとは、ChatGPTのようなクラウドベースのサービスとは違い、企業や個人が自分のパソコンやサーバなど、手元の環境で動かせる大規模言語モデル（LLM）のことを指します。
ローカル環境は主に個人による利用が中心でしたが、企業内での活用などが進むにつれ、最近ではクラウド上に展開し、複数人で共有して使うケースも増えてきています。
このようにローカルLLMのクラウド活用が広がり、複数人・複数チームでの共有利用が一般化する中で求められるのが、「LLMの監視基盤」です。LLMの監視基盤とは、モデルの動作状況をリアルタイムで把握し、異常の早期発見や運用の最適化を行うための仕組みです。モデルの応答品質や利用状況、誤動作の検知などを見える化する仕組みが、安定運用と継続的な改善の鍵となります。
そこで、LLMのサービングエンジンであるvLLMとPrometheus、Grafanaを使った監視基盤の構築法をご紹介します。
vLLMとは「推論エンジンを持つAPIサーバ」です。手元に保存したローカルLLMを読み込み、高速かつ効率的に推論を実行します。
アプリケーションはvLLMが提供するOpenAI互換APIをたたくだけで、ローカルLLMを利用できます。
GPTやその他のLLMを使っていて、「ちゃんと返答してる？」「遅くない？」「GPU大丈夫？」と思ったことありませんか？
実はLLMの中は結構ブラックボックスで、リクエストが詰まっていても気付かなかったり、エラーが静かに発生していたりします。 そこで登場するのが「見える化＝監視ダッシュボード」。 これがあると、推論状況やリクエスト数、エラー率が一目瞭然です。
vLLMは高速LLMサービングエンジンです。
特徴は、何といっても「PagedAttention」という効率的なメモリ管理により、複数クエリを同時に高速処理できることですが、高速とはいえ「落ちない」「詰まらない」わけではありません。
特に負荷が増えると、メモリ逼迫（ひっぱく）、エラー多発、レイテンシ上昇などをもたらします。 だからこそ、「今の状態がどうなってるか」をリアルタイムに見えるようにしておくことが重要なんですね。
下図の通り、システム構成はとてもシンプルです。
vLLMのメトリクスは、https//{vLLMのホスト名}:8000/metricsにアクセスすることで、次のように出力されます。
# HELP vllm_num_requests_running Number of requests currently running # TYPE vllm_num_requests_running gauge vllm:num_requests_running{engine="0",model_name="qwen3-14B"} 1.0 # HELP vllm_num_requests_waiting Number of requests waiting in the queue # TYPE vllm_num_requests_waiting gauge vllm:num_requests_waiting{engine="0",model_name="qwen3-14B"} 0.0 # HELP vllm_gpu_cache_usage_perc GPU KV cache usage percentage # TYPE vllm_gpu_cache_usage_perc gauge vllm:gpu_cache_usage_perc{engine="0",model_name="qwen3-14B"} 0.0008610946665948971 # HELP vllm_time_to_first_token_seconds Time to first token (TTFT) in seconds # TYPE vllm_time_to_first_token_seconds histogram vllm:time_to_first_token_seconds_bucket{engine="0",le="0.001",model_name="qwen3-14B"} 0.0 vllm:time_to_first_token_seconds_bucket{engine="0",le="0.005",model_name="qwen3-14B"} 0.0 (以下略)
メトリクス（metrics）とは、システムやサービスの状態や性能を数値として測定・記録したものです。
例えば、上記メトリクス中のvllm_num_requests_runningであれば、モデル実行中のリクエスト数が取得できます。
PrometheusとGrafanaはDocker Composeで簡単に起動できます。まずは、vllmのページから以下のファイルを同じフォルダにダウンロードしましょう。
次に、ダウンロードしたprometheus.yamlを開き、必要に応じて以下のように修正します。
# prometheus.yaml global: scrape_interval: 15s evaluation_interval: 10s scrape_configs: - job_name: vllm static_configs: - targets: - '{vLLMのホスト名}:8000' # 必要に応じてここを編集 # プロキシ環境下の場合は必要に応じて追記 # proxy_url: http://proxy.corporate.local:8080 # or 認証が必要なら # proxy_url: http://USER:PASS@proxy.corporate.local:8080
そして編集内容を保存し、docker compose upコマンドを実行すると、PrometheusとGrafanaが起動します。
まずは、vLLMとPrometheusが接続できているかどうか確認します。http://{Prometheus、Grafanaのホスト名}:9090/targetsにアクセスし、Stateが「UP」になっていればvLLMとの接続が確認できています。
接続できていない場合は、先ほど編集したpromeheus.yamlのtargetsもしくはproxy_urlに誤りがないかどうか確認してください。
次にPrometheusとGrafanaを接続します。http://{Prometheus、Grafanaのホスト名}:3000/connections/datasources/newにアクセスし、「Add new data source」を選択します。
Data Sourceの作成画面では、Prometheus server URLにhttp://prometheus:9090を入力し、画面下部から「Save & test」を選択し保存します。
最後にダッシュボードを作成します。http://{{Prometheus、Grafanaのホスト名}:3000/dashboard/importにアクセスし、先ほどダウンロードしたgrafana.jsonをアップロードしてください。 次のようなダッシュボードが表示されます。
Grafanaで表示される主要メトリクスはこのようなものです。
|パネル名
|内容
|E2E Request Latency
|リクエスト全体の遅延（P50/P90/P95/P99 と平均）を秒で表示。レイテンシの劣化検知に利用
|Token Throughput
|秒当たりのトークン処理量（プロンプト／生成）で、負荷や処理能力の傾向を把握
|Time Per Output Token Latency
|出力トークン間の間隔（P50〜P99 と平均）。生成の"速さ"を直接確認可能
|Scheduler State
|実行中（RUNNING）と待機（WAITING）のリクエスト数。キュー詰まりの兆候を確認
|Time To First Token（TTFT）
|最初のトークンが出るまでの遅延（P50〜P99 と平均）。応答の初動の速さを評価
|Cache Utilization
|vLLMのGPUキャッシュ使用率（%）。キャッシュ逼迫を監視
|Request Prompt Length（ヒートマップ）
|プロンプト長の分布と推移。ワークロード特性を把握
|Request Generation Length（ヒートマップ）
|生成長（出力トークン数）の分布と推移
|Finish Reason
|完了理由（EOS 到達／最大長到達など）別の完了件数。トランケーション多発を検知
|Queue Time
|リクエストの待ち時間の合計レート（時系列）。キュー滞留の増減を確認
|Requests Prefill and Decode Time
|プリフィル／デコード処理時間のレート（時系列）で、どちらがボトルネックかを把握
|Max Generation Token in Sequence Group
|シーケンスグループ内の最大生成トークン数のレート。長文生成の負荷傾向を把握
これらのメトリクスを監視することでvLLMの状態を把握し、何かあったときに備えましょう。
vLLMのように高性能なLLMサービングでも、監視なしでは安心できません。PrometheusとGrafanaによる「見える化」ダッシュボードは、最小構成ながら非常に強力で、運用の質を大きく向上させてくれます。
もし、まだ導入していないなら、まずはローカル環境で試すところから始めてみてください。LLMの"中身"が見えると、世界が変わります！
