この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

アイレットは2025年10月10日、クラウド環境におけるセキュリティ監視サービス「securitypack（セキュリティパック）」がOracle Cloud Infrastructure（以下、OCI）に対応したと発表した。既に対応しているAmazon Web Services（AWS）、Google Cloudを含めて、マルチクラウド環境で一貫したセキュリティポリシーによる24時間365日のセキュリティ監視を可能にしたという。

管理サーバをクラウド上で提供するトレンドマイクロのクラウド型総合サーバセキュリティサービス「Cloud One - Workload Security」のOCI環境での構築をはじめ、侵入検知、変更監視、セキュリティログ監視のためのルール設定を代行。Cloud One - Workload Securityのルール追加や変更などの設定も代行する。また、アイレットのエンジニアが24時間365日リモートでアラートを監視。アラートが確認された場合、顧客企業が指定した連絡先に報告する。詳細は以下。