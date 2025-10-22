B200を384基まで利用可能　さくらインターネットのマネージドGPUクラスタサービス「さくらONE」とは

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

さくらインターネットは2025年10月20日、GPUスーパーコンピューター（HPCクラスタ）サービス「さくらONE」の本格提供を開始した。

2025年9月30日より「NVIDIA H200」を使ったモデルを先行提供しているが、10月20日にはNVIDIAのデータセンター向け最新GPUである「NVIDIA B200」のモデルを選べるようになった。今後NVIDIAがリリースするGPUも順次導入するという。

さくらインターネットは「高火力シリーズ」と呼ぶGPUクラウドサービスを展開している。これは一般的なAI（人工知能）需要に応えるサービス。一方、今回発表のさくらONEは、LLM（大規模言語モデル）開発や高度な科学技術計算の用途に向け、HPCクラスタをサービスとして提供するものだ。

同社は北海道・石狩のデータセンターでGPUサービスインフラの構築を進めている。2027年度末までに約1000億円を投じてGPUやその他のインフラを整備する計画だ。H200については1072基を導入済み。B200は既に約400基を設置しているが、今年度中に約1100基を追加するという。

総事業費約1000億円のうち50％は、経済産業省から経済安全保障推進法に基づく「クラウドプログラム」の補助を受けている。このメリットをユーザーに還元するため、国内事業者として、サービスを低価格で提供していきたいとしている。

さくらONEの具体的な内容は？

さくらONEは、GPU8基を搭載したサーバを複数台構成で利用できるサービス。サーバーリソースの提供に加え、ユーザーアカウント管理、ジョブスケジューラー、障害時のノード交換対応などを提供する。 ユーザーはサーバの台数と期間を予約して使うことになる。期間は1日単位で設定可能。ただし最低利用期間は30日となっている。最大構成は、 H200の場合55サーバノード（GPU440基）。B200の場合48ノード（GPU384基）となっている。H200は1基につき700W、B200は1基につき1000Wのフルパワー電力で利用可能という。 このサービスではストレージを共有した上でH200とB200のクラスタを併用する構成が可能だ。H200が科学技術計算、BlackwellシリーズlはAIに最適なことから、「さくらONEは、科学技術とAIの両領域をカバーするスーパーコンピューターとして利用できる」と同社はいう。 H200とB200のクラスタの併用構成も可能 H200とB200の違い さくらONEは、医薬開発、ゲノム解析、気象防災、金融サービス・リスク解析、自動車・航空宇宙などの科学技術計算用途での利用を想定している。一方で、国産LLMの開発基盤としての役割を果たす。 国産LLMを開発する意義について、同社は「国産LLMへの関心は、主に信頼性と安全性の確保にある。企業や研究機関がAIの推論結果を製品やサービスに組み込む際、誤りや著作権侵害の懸念が生じるリスクがあり、出所がはっきりした開発プロセスやデータを持つ国産モデルが、これらの懸念を解消する助けになる」としている。