連載目次

2025年10月22日、大規模言語モデル（LLM）を活用してAIエージェント（AIが自律的に判断し行動するプログラム）を構築するためのオープンソースフレームワークLangChain（ラングチェーン）と、それと連携して複雑なワークフローをグラフ構造で表現／実行／管理する基盤となる補助フレームワーク LangGraph（ランググラフ）がそろってバージョン1.0として正式に公開された。

なお、LangChainとLangGraphに加え、エージェントの動作を監視し、性能を評価し、運用を支援する商用プラットフォームLangSmith（ラングスミス）も用意されており、これら3つのレイヤーで開発から本番運用までを一貫して支援する「LangChainエコシステム」が形成されている。

今回のv1.0リリースで注目すべきポイントは、大きく3つある。

【LangChain】新しい抽象化インタフェースcreate_agentの導入： モデル（例：OpenAIのGPT-5モデルなどのLLM）とツール群（例：天気情報を取得する関数やデータベース検索機能）を指定するだけで、エージェントの実行ループ（思考→行動→結果）を簡単に構築できる仕組み（次の図を参照） 【LangChain】ミドルウェア（Middleware）機構の追加： 実行の各段階にフックを設定し、人間の承認を挟んだり、個人情報を自動でマスクしたりといった柔軟なカスタマイズが可能（次の図を参照） 【LangGraph】永続状態管理（Durable state）の実装： エージェントの状態を自動保存し、再開できるようになった。長時間動作するエージェントや、途中で中断や再開が必要なワークフローを安定して運用できる

今回のv1.0リリースは、今後v2.0が登場するまで後方互換性（古いバージョンとの互換性）を維持することが約束されており、開発者は安心して本番環境のアプリケーションに導入できるようになっているのもポイントだ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。