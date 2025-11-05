この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

市場調査企業のOmdiaは、2025年10月29日（英国時間）、通信産業の成長を予測したレポートを発表した。世界の通信プロバイダー（CP）の売上高は2030年までに5.6兆ドル（約860兆円、1ドル＝153円の為替レートで換算。以下同）に達する。2025年からの年平均成長率（CAGR）は6.2％を見込む。この成長は、6G（第6世代移動通信システム）やAI（人工知能）への戦略的投資、技術革新、インフラ拡張によってもたらされるという。

Omdiaの予測は、67カ国の過去データ、地域市場の動向、規制トレンド、技術移行パターンを組み込んだ包括的なモデルに基づくものだ。

Omdiaのリサーチディレクターを務めるダリオ・タルメシオ氏は、次のように述べる。「通信プロバイダーは戦略的投資の新たな局面に入っている。6Gが視野に入り、AIインフラの需要が加速する中で、接続性ビジネスは量ベースの価格設定から価値提供型の接続にシフトしている」

通信プロバイダーの中でもハイパースケーラーが市場をけん引