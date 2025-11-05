2028年以降、投資の勢いは固定通信からモバイルネットワークにシフトする。
市場調査企業のOmdiaは、2025年10月29日（英国時間）、通信産業の成長を予測したレポートを発表した。世界の通信プロバイダー（CP）の売上高は2030年までに5.6兆ドル（約860兆円、1ドル＝153円の為替レートで換算。以下同）に達する。2025年からの年平均成長率（CAGR）は6.2％を見込む。この成長は、6G（第6世代移動通信システム）やAI（人工知能）への戦略的投資、技術革新、インフラ拡張によってもたらされるという。
Omdiaの予測は、67カ国の過去データ、地域市場の動向、規制トレンド、技術移行パターンを組み込んだ包括的なモデルに基づくものだ。
Omdiaのリサーチディレクターを務めるダリオ・タルメシオ氏は、次のように述べる。「通信プロバイダーは戦略的投資の新たな局面に入っている。6Gが視野に入り、AIインフラの需要が加速する中で、接続性ビジネスは量ベースの価格設定から価値提供型の接続にシフトしている」
同レポートによると、従来の通信サービスの売上高は2.7％のCAGRで緩やかに成長する。一方、テクノロジーセグメントは急速な伸びを見せる見込みだ。Amazon.com、Alphabet（Google）、Apple、Meta Platforms（旧Facebook）、Microsoftなどのいわゆる「ハイパースケーラー」が主導し、9.4％のCAGRで拡大する。2030年には通信プロバイダー全体の売上高の55.9％を占める見通しだ。
Omdiaは、通信プロバイダーの設備投資（CAPEX）が2030年までに3950億ドル（約60兆6000億円）に達し、CAGRは3.6％になると予測している。一方、テクノロジー企業の設備投資は5450億ドル（約83兆6000億円）に急増し、CAGRは9.3％に達する見込みだ。
2028年以降、投資の勢いは固定通信からモバイルネットワークにシフトすると予想される。固定通信の設備投資は、市場飽和によって徐々に減少する一方で、米国や西欧などのTier 1（大手プロバイダー）市場は6G展開に向けた準備を推進する。
AIインフラ、クラウドサービス、各国のデータ主権政策（自国内でのデータ保管義務など）通信プロバイダーの投資を後押ししており、データセンターの拡張や特殊なハードウェアの導入が加速する見通しだ。
同レポートでは、以下の主要トレンドを挙げている。
1人当たりの通信プロバイダーの設備投資は、2024年の74ドル（1万1364円）から2030年には116ドル（1万7815円）と57％増加する。通信プロバイダーの設備投資は世界のGDP投資の2.5％に達する見込みだ。
通信における資本集約度（売上高に対する設備投資の比率）は2027年まで低下し、その後モバイルネットワークのアップグレードによって上昇する。
売上高と設備投資の地域別リーダーには、北米、オセアニア・東アジア、西欧が含まれる。中央／南アジアは最も高い成長の可能性を示している。
