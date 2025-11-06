連載目次

アマラの法則（Amara's Law）とは、米国の未来学者ロイ・アマラ（Roy Amara）氏が1970年代に述べたとされる「私たちは、技術の短期的な影響を過大評価し、長期的な影響を過小評価する」（We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run.）という言葉に由来する経験則である。新技術に向けた評価が「短期では過大」「長期では過小」に偏りやすい（＝時間軸で評価が偏りやすい）傾向を説明する際に用いられ、Gartnerの「ハイプサイクル」や生成AIの議論でもしばしば引用される（図1）。

ハイプサイクル（Hype Cycle）とは、Gartnerが提唱した、新しい技術が登場してから「過度な期待」や「幻滅」を経て、最終的に社会へ定着するまでの過程を示す概念モデルである。このうち、「過度な期待のピーク」はアマラの法則における「短期では過大評価」を、また「幻滅期」は「長期では過小評価」を想起させるため、特に英語圏では両者を重ねて語られることがある。ただし、アマラの法則は“今、私たちが未来をどう誤って見ているか”を示し、ハイプサイクルは“その誤解が時間とともにどう修正されていくか”を描いている点で異なるため、厳密には同一の概念とはいえない（と筆者は考えている）。

ハイプサイクルのような時系列変化はひとまず置いておき、アマラの法則が示す「短期的な過大評価」と「長期的な過小評価」は、インターネットの歴史にも見られる。ブームの時期には「全てがネットに置き換わる」といった過剰な期待が広がったが、すぐにそうはならなかった。しかし長い目で見れば、インターネットは社会基盤として静かに、そして確実に生活や経済の構造を変えていった。短期的には影響を大きく見積もり、長期的にはその影響を見くびる。この構図こそ、アマラの法則の典型例といえる。近年では、生成AIの議論においても同様の傾向が指摘されている。

アマラの法則は、目の前の熱狂や失望に振り回されず、長い時間軸で変化を見通すことの大切さを教えてくれる。新しい技術の価値は、ブームが落ち着いた後にこそ静かに根を張り、社会を変えていく。AIの時代を理解する上でも、忘れてはならない視点である。

