アドレスとは？　物理アドレスと論理アドレスの違いを分かりやすく解説

通信で用いられるアドレスは、大きく2種類に分類されます。物理アドレスはハードウェアに付与されるアドレスのこと、論理アドレスは物理的な実体（ハードウェア）とは無関係に付与されるアドレスのことです。
アドレスという言葉は、直訳すると「住所」などの意味を持ちますが、通信においては「通信相手を特定するための識別情報」のことを指します。そのようなアドレスは、目的別にいくつかの異なる体系が使い分けられ、それぞれ形式や特徴が異なります。
このことは、あなたを特定する識別情報を例に考えてみると分かりやすいでしょう。同様の情報として真っ先に思い浮かぶのは住所や氏名ですが、その他に、携帯電話番号、電子メールアドレスなどもあなたを特定する識別情報です。これらはいずれも異なる形式をしていて備える特徴が違います。例えば、住所は転居により変わりますが、携帯電話番号は転居しても変わりません。また、携帯電話番号やメールアドレスは増やせますが氏名は増やせません。
ハードウェアに付与されるアドレスのこと。具体的にはネットワークインタフェースカードに与えられ、原則として、カードごとに異なるアドレスが割り当てられます。例えばイーサネット用のネットワークカードには、物理アドレスとしてMACアドレスが割り当てられています。
物理的な実体（ハードウェア）とは無関係に付与されるアドレスのこと。代表的な論理アドレスには、TCP/IPネットワークにつながったコンピュータに割り当てられるIPアドレスなどがあります。
ハードウェアと直接の関係がない論理アドレスを使う意義は、ハードウェア故障時を考えると分かります。もし、物理アドレスしか利用できないとしたら、ハードウェアが故障するたびに自分や通信先のアドレスが変わり、それをほかの人にも周知する必要があります。しかし論理アドレスを使用すれば、そのアドレスはハードウェアに直接関係しないため、故障によるハードウェアの交換が発生しても、外部から見た自分のアドレスは変わらずに済みます。
ただ、論理アドレスはハードウェアと直接の関係がないため、それだけでは最終的に相手を特定することができず、従って相手に情報を送り届けることができません。そこで、通信相手に情報を送り届けるときに、まず、なんらかの方法で論理アドレスに対応する最新の物理アドレスを得て、それに基づいて情報を送り届ける方法がとられます。このようにすることで、前述のようなハードウェア故障などで基板交換をしていたとしても、論理アドレスを指定して問題なく相手に情報を送り届けることができます。
ネットワークインタフェースカードに割り当てられた物理アドレス（MACアドレス）は、コンピュータやネットワーク機器の管理画面で確認できるほか、製品によっては本体に直接表示されていることがあります。
図はその一例です。USB接続タイプのネットワークインタフェースアダプター本体に、製品名などと並んでこのアダプター固有のMACアドレスが示されています。
