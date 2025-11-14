「MCP」（Model Context Protocol）は、大規模言語モデル（LLM）などを使ったAIアプリケーションと、外部のツールやデータとの連携を標準化するプロトコルだ。2024年にAnthropicが発表したもので、AIが外部サービスを安全かつ一貫性のある形で利用できるように設計されている。

国土交通省は2025年11月4日、このMCPを活用したアプリケーションとして、APIの知識は不要で、自然言語でデータ検索ができる「MLIT DATA PLATFORM MCP Server」を無償公開した。

MLIT DATA PLATFORM MCP Serverは、国土交通省のデータ利活用基盤「国土交通データプラットフォーム」のAPIに接続し、利用者がAIと対話するだけでデータを検索・取得できるMCPサーバだ。

API知識不要でデータ検索が可能に