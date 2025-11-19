連載目次

OpenAIは2025年11月12日（米国時間、以下同）、フラグシップモデル「GPT-5」のアップグレード版に当たる「GPT-5.1」を発表した。また、GPT-5.1をベースにしたコーディング（プログラミング）用モデル群として、「GPT-5.1-Codex」と、その小型・低コスト版である「GPT-5.1-Codex-Mini」もほぼ同時期（翌日の11月13日）に公開された。これら3つの新モデルは、GitHub CopilotやOpenAI Codex、CursorといったAI開発ツールで既に利用可能となっている。

GitHub Copilotで利用できるAIモデル一覧（Visual Studio CodeでAgentモード選択時）。

※ Copilot Pro／Pro＋／Business／Enterpriseなどの有償プランでは、「GPT-5.1」「GPT-5.1-Codex」「GPT-5.1-Codex-Mini」（いずれも公開プレビュー版）を選択して使用できる。Visual Studio CodeのGitHub Copilot拡張やGitHub Copilot CLIなどから利用可能。



今回のアップデートで最大のポイントは、9月に「GPT-5-Codex」に先行導入された適応的リーズニング（Adaptive Reasoning：タスクの難易度に応じて思考時間や思考ステップを自動調整する機能）が、ベースモデルであるGPT-5.1にも標準搭載された点である。これによりGPT-5.1は、タスクの複雑さを自ら判断し、日常的な単純タスクはGPT-5よりも大幅に高速かつ低コスト（低トークン消費）で処理し、逆に複雑で専門性の高いタスクはGPT-5より長く熟考して精度と信頼性を高めるという、メリハリのある動作が基本となった。

実は今回の発表より少し前の11月8日に、より軽量でコスト効率の高いモデルとして「GPT-5-Codex-Mini」が、OpenAI Developersの公式Xアカウント上で静かに発表されていた（そのため気付かなかった人も多いだろう）。ChatGPT Plusなどの有料プランを利用していれば、OpenAI Codex（OpenAIによるAI開発ツール）内で既に選択可能になっていたものの、正式な説明や技術文書は存在しなかった。今回のアップデートでは、その後継となる「GPT-5.1-Codex-Mini」が正式リリースとして発表され、名称も5.1世代に統一された。これに伴い、GitHub CopilotでもMiniが初めて利用可能となった。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。