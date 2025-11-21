連載目次

2025年11月13日、MicrosoftはVisual Studio Code用の「Python拡張機能」の2025年11月版を公式リリースした（以下、Visual Studio CodeはVS Codeと表記する）。

Python in Visual Studio Code 2025年11月版の主要な更新内容（公式サイトの発表から引用）



新機能の目玉は、VS Codeでのコーディングを支援するGitHub Copilotの機能強化である。今回は生成AIによる関数やクラスの要約をdocstringとしてコードに挿入したり、それらをユーザーの使用している言語（日本語など）に自動翻訳したりしてくれるようになっている。

この他にも、ワイルドカードインポート（「from some_module import *」としてsome_moduleモジュールが公開する全ての関数やクラスを一度にインポートすること）を、実際に使用している関数やクラスだけを明示的にインポートするようなコードアクションの追加や、1つのワークスペースが複数プロジェクトで構成されている場合に、デバッグ時にプロジェクトごとに異なるPythonインタプリターを使用できるようにするなどの変更が行われている。

どうも。HPかわさきです。 自称「Python祭り」にかまけてしまって、10月のPython拡張機能についてはDeep Insider Briefで取り上げられずにいましたが、祭りも終わってしまったので、今月はちゃんと取り上げてみましょう。とはいえ、便利そうだけど、小粒な機能向上のような気もしますねぇ。

では、以下ではもう少し詳しく見ていこう。