Visual Studio Code（以下、VS Code）でGitHub Copilotを使っている読者は、既に気付いているかもしれない。モデル選択メニューに、突如として「Raptor mini」という見慣れない名前が現れていることに。

GitHubは2025年11月10日（米国時間）、同社のAIコーディング支援ツール「GitHub Copilot」において、実験モデル（公開プレビュー）として「Raptor mini」（ラプター・ミニ）のロールアウト（段階的な展開）を開始した。執筆時点（2025年11月20日時点）では、Raptor miniを利用できるのはVS Codeのみであり、Web版のGitHub CopilotやJetBrains系IDE（統合開発環境）などでは利用できない。

Visual Studio Codeのモデル選択画面（右）



Raptor miniは、GPT-5 miniと同様に、無償のGitHub Copilot Freeプランでも選択できる。利用可能なプランはProとPro+に加えてFreeであり、逆にBusinessやEnterpriseといった企業向けプランでは利用できない（※執筆時点）。

また、Raptor miniはVS Codeにおける全てのモード、具体的にはAgent（エージェント）／Plan（作業の計画）／Edit（編集）／Chat（質問）で利用できる。

このモデルは、OpenAIのGPT-5 miniをMicrosoftがファインチューニング（微調整）したものであり、GitHubが管理するAzure OpenAIテナント上でホストされている。ただし、詳細なスペック（仕様）をまとめたモデルカードは執筆時点で「Coming soon（近日公開）」となっており、具体的な仕様は依然として不明である。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、この謎に包まれた「Raptor mini」がどのような立ち位置のモデルなのか、そしてソフトウェアエンジニアにとってどんなメリットがあるのかを掘り下げていく。