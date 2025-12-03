この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

深刻化するランサムウェア（身代金要求型マルウェア）被害。その背景の一つにあるのが、「VPN」（仮想プライベートネットワーク）の脆弱（ぜいじゃく）性が悪用されている問題だ。

その状況を受け、リモートアクセスサービスを提供するe-Janネットワークスは、VPNなどのリモートアクセス手段の課題を明らかにすることを目的に「VPN利用実態調査とセキュリティ対策」に関する調査を実施。IT管理者や情報システム担当者、デジタルトランスフォーメーション（DX）推進部門担当者など1011人を対象に調査した。

2025年11月19日に同社が発表した調査結果では、多くの企業がVPNの利用に不安を感じている実態が明らかになった。

ランサムウェア感染経路はVPN機器、広がる不安