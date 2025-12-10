この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（以下、チェック・ポイント）は2025年11月11日（米国時間）、脅威インテリジェンス部門Check Point Research（CPR）がまとめた「2025年10月グローバル脅威インテリジェンスレポート」を発表した。

レポートによると、世界中の組織が週平均1938件のサイバー攻撃を受けており、前月比2％増、前年同月比5％増となった他、2025年9月に日本の大手飲料企業アサヒグループホールディングス（HD）を攻撃したとされるランサムウェア（身代金要求型マルウェア）グループ「Qilin」が10月も引き続き活動的だったという。

教育・研究分野は週4470件攻撃、ラテンアメリカは16％増

業種別では、教育・研究分野が引き続き最も大きな標的となっており、組織当たり週平均4470件の攻撃を受けた。これは前年同月比5％増となる。通信業界は週平均2583件（前年同月比2％増）、政府・軍関係は週平均2550件（前年同月比2％減）で、重要インフラや大量の機密データを抱える分野への攻撃が継続している。

地域別では、ラテンアメリカの被攻撃数が組織当たり週平均2966件と最も多く、前年同月比16％増と大きく伸びた。これに続くアフリカは前年同月比15％減、アジア太平洋（APAC）は8％減と減少する一方で、ヨーロッパは4％増と緩やかに増加した。北米はランサムウェア脅威の激化などを背景に前年同月比18％増と、主要地域の中で最も急速な増加を記録している。

2025年10月のランサムウェア被害、Qilinなど上位3グループで約4割