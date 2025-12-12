連載目次

2025年12月3日、Anthropicは自社のエンジニアや研究者がAIモデル「Claude」を業務でどのように活用し、どのような変化が起きているかをまとめた調査レポートを公開した。

調査は2025年8月に実施され、同社のエンジニア132名への定量調査と53名への質的インタビューが行われた。さらに、社内でのClaude Codeの利用データを分析し、AIの使用がAnthropicにどのような変化を及ぼしているかを研究したものだ。

調査結果からは次のような状況が分かった。まず、1年前と比較すると次のようになっている（ただし、これは従業員による自己申告である点には注意すること）。

1年前：Claudeの使用率：28％、生産性の向上：20％

調査時点：Claudeの使用率：59％、生産性の向上：50％

生産性の向上は「時間の節約」というよりも「アウトプットの増加」により成されている。これは生成AIによるコードを理解するための時間が増えたり、生成AIを活用したことでできた時間で他のタスクをしたりするためである。これは生成AIが「拡張知能」（Augmented Intelligence）としての役割を果たしているともいえる。

また、Claudeは「潜在的なタスク」の実行を可能にしていることも重要だ。ここでいう「潜在的なタスク」とは「生成AIなしでは着手されなかったタスク」のことであり、Claudeが支援したタスクの27％がこれに該当する。そうしたタスクには、通常は優先順位が低いもの、手動では費用対効果が悪いものなど、ささいな改善（元のブログ記事では「ペーパーカット」と呼んでいる）が含まれる。こうしたタスクを生成AIに任せることで、開発者はささいなタスクから開放され、QoL（Quality of Life）も向上するはずだ。

さらに、Claudeの使用傾向として、自律性の向上と開発者スキルのフルスタック化の促進が挙げられる。自律的に複雑なタスクを行う能力について見ると、半年前には人の介入が必要になるまでにClaudeが完了できたのは10個のアクションだったのが、調査の時点では20個以上のアクションを完了できるようになった。これは複雑なワークフローであっても、人が介入する必要性を大きく減少させる。「フルスタック化」とは、自分たちの専門分野ではないタスクについても、生成AIの手を借りることで仕事を進められるようになってきたことを意味している。

生成AIの進化は生産性を向上させるのに大きく役立っているが、その一方で不安や疑念も浮き彫りにしている。以下では、Claudeがどう使われているかや、それが引き起こす疑念について見ていこう。