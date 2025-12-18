連載目次

用語解説

AIウォッシング（AI Washing）とは、製品やサービスのマーケティングにおいて、実際にはAI技術が中核的に使われていないにもかかわらず、「AI活用」「AI搭載」「生成AI対応」などの表現によって、あたかも高度なAIが主要な価値であるかのように見せる行為や傾向を指す言葉である。一般には、誇大や誤解を招きかねない表現を問題視する文脈で用いられる。

この用語は、壁の汚れを白く塗って隠す行為になぞらえ、不都合な事実や問題点を覆い隠し、表向きの印象を良く見せることを意味するホワイトウォッシング（whitewashing）を語源とし、環境分野で用いられるグリーンウォッシングなどと同様の文脈から派生した応用語である。AI・機械学習分野において厳密に定義された学術用語ではなく、主には経済、ビジネス、マーケティングの文脈で用いられる実務・報道寄りの用語だが、近年では研究機関や政策報告書においても、問題提起の概念として使われ始めている。

図1 AIウォッシングのイメージ

