AI開発フレームワークを手掛けるLangChainは2025年12月、AIエージェント開発の現状をまとめたレポート「State of Agent Engineering」を公開した。以下ではその調査結果を簡単に紹介していく。

State of Agent Engineering

※ https://www.langchain.com/state-of-agent-engineeringより引用



「State of Agent Engineering」は2025年11月から12月にかけて1300人以上のエンジニアやビジネスリーダーを対象に行われた調査の結果をまとめたものだ。

最大の注目点は、AIエージェント（自律的に判断してタスクをこなすAI）の実用化が進んでいることだ。回答者の57％が既に本番環境でエージェントを稼働させていると答えた。これは昨年の51％から増加しており、特に従業員1万人以上の大企業では67％に達している。

一方で、AIエージェント導入の課題となったのは「出力の品質」である。回答者の32％がこれを一番の課題とした。次いで「反応時間」が20％で続いている。また、規模が大きな企業ではセキュリティも懸念材料として考えられている。なお、コストについてはモデルの価格の低下や効率性の向上などにより、この1年で大きな課題とは感じられなくなっているようだ。

この他、エージェントを監視（トレース）する機能が何らかの形で実装される、複数のモデルが広く使われるようになってきた、といったことが調査からは分かる。

以下ではレポートを細かく見ていこう。

AIエージェントは実運用の段階に