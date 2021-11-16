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本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_exec_query_memory_grants」における、セッションごとのWorkspace Memoryに関する情報の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server（サポートされている全てのバージョン）です。
ハッシュ操作や並べ替え操作が必要になった場合、まずメモリ上に「Workspace Memory」と呼ばれる作業領域を確保して操作を実行します。インスタンス全体のWorkspace MemoryはパフォーマンスカウンターのSQL Server：Memory Managerオブジェクトで確認できます。
インスタンス全体で使用できるWorkspace Memoryが枯渇した場合、Workspace Memoryの確保待ちで処理遅延が発生する可能性があるため、どのクエリがどの程度Workspace Memoryを使用しているのかを把握する必要があります。「sys.dm_exec_query_memory_grants」を実行すると、セッションごとのWorkspace Memoryに関する情報を出力します。
|列名
|データ型
|説明
|session_id
|smallint
|このクエリが実行されているセッションのID
|request_id
|int
|要求のID
|scheduler_id
|int
|スケジューラのID
|dop
|smallint
|並列処理の程度
|request_time
|datetime
|このクエリがメモリ許可を要求した日付と時刻
|grant_time
|datetime
|このクエリのメモリが許可された日付と時刻
|requested_memory_kb
|bigint
|要求されたメモリの合計量
|granted_memory_kb
|bigint
|許可されているメモリの合計量
|required_memory_kb
|bigint
|このクエリを実行するために必要な最小メモリ
|used_memory_kb
|bigint
|この時点で使用されているメモリ量
|max_used_memory_kb
|bigint
|この時点までに使用された最大メモリ量
|query_cost
|float
|クエリの推定コスト
|timeout_sec
|int
|このクエリがメモリ許可要求をやめるまでの秒数
|resource_semaphore_id
|smallint
|このクエリが待機しているリソースセマフォのID
|queue_id
|smallint
|このクエリがメモリ許可を待機している待機キューのID
|wait_order
|int
|待機クエリの順番
|is_next_candidate
|bit
|次のメモリ許可の候補
|wait_time_ms
|bigint
|待機時間
|plan_handle
|varbinary（64）
|このクエリプランの識別子
|sql_handle
|varbinary（64）
|このクエリテキストの識別子
|group_id
|int
|ワークロードのグループID
|pool_id
|int
|ワークロードグループが所属するリソースプールのID
|is_small
|tinyint
|小さなリソースセマフォの使用有無
|ideal_memory_kb
|bigint
|カーディナリティの推定に基づいた必要メモリサイズ
|reserved_worker_count
|int
|確保されたワーカー数
|used_worker_count
|int
|この時点で使用されているワーカー数
|max_used_worker_count
|int
|この時点までに使用された最大ワーカー数
|reserved_node_bitmap
|bigint
|ノードを識別するためのビットマップ
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