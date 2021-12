// リポジトリのルートディレクトリを起点とした絶対パスを取得する(Github参照) fn get_csv_path(relative_path: &str) -> std::path::PathBuf { let project_path = env!("CARGO_MANIFEST_DIR"); // RustのプロジェクトファイルCargo.tomlがあるディレクトリ std::path::Path::new(project_path) .parent() // project_pathの1つ上のディレクトリ(=リポジトリのルート) .unwrap() .join(relative_path) } fn read_csv(relative_path: &str) -> anyhow::Result<Vec<f64>> { let csv_path = get_csv_path(relative_path); // csvデータの絶対パスを取得する let mut csv_reader = csv::Reader::from_path(csv_path)?; let nums = csv_reader .deserialize::<f64>() // 何もしないと行データは文字列として読み込まれるので、f64に変換する .filter_map(|row_result| row_result.ok()) // f64として読み込めなかった行を無視する .collect::<Vec<_>>(); // 可変長配列に格納する Ok(nums) } fn moving_average_batch_naive(nums: &[f64], average_length: usize) -> anyhow::Result<Vec<f64>> { let size = nums.len() as i64 - average_length as i64 + 1; // 出力される移動平均の数列のサイズ if size <= 0 { // サイズが0以下ならばエラー値を関数の戻り値として返す return Err(anyhow::anyhow!( "average length must be less than nums array length" )); } let averages = nums .windows(average_length) // 直近N個のデータを記憶しながらループを回す .map(|window| window.iter().sum::<f64>() / (window.len() as f64)) // 直近N個のデータの総和をとり、Nで割る .collect::<Vec<_>>(); // 結果を可変長配列に格納する Ok(averages) // 可変長配列を関数の戻り値として返す、returnは省略している } fn calc_batch<F: FnOnce(&[f64], usize) -> anyhow::Result<Vec<f64>>>( strategy: F, average_length: usize, ) -> anyhow::Result<Vec<f64>> { let before_read = chrono::Utc::now(); // データ読み込み前の時刻記録 let nums = read_csv("data/time_series.csv")?; // 指定したcsvデータをf64の可変長配列として読み取る let after_read = chrono::Utc::now(); // データ読み込み後の時刻記録 let moving_averages = strategy(&nums, average_length)?; // 関数を用いて移動平均計算 let after_calc = chrono::Utc::now(); // 移動平均計算後の時刻記録 println!( "移動平均計算に使用した関数:{:?}", std::any::type_name::<F>() ); println!("移動平均の長さ:{}", average_length); println!( "移動平均の最後の要素:{:?}", moving_averages[moving_averages.len() - 1] ); let load_time = after_read - before_read; let calc_time = after_calc - after_read; println!( "csvロードにかかった時間:{:?}秒", load_time.num_nanoseconds().unwrap() as f64 / 1e9 ); println!( "移動平均計算にかかった時間:{:?}秒", calc_time.num_nanoseconds().unwrap() as f64 / 1e9 ); println!( "Vecの使用メモリ量(参考):{:?}MB", std::mem::size_of_val(&*moving_averages) as f64 / 1e6 ); println!( "プロセスの使用メモリ量(参考):{:?}MB", psutil::process::Process::new(std::process::id()) .unwrap() .memory_info() .unwrap() .rss() as f64 / 1e6 ); Ok(moving_averages) } fn main() -> anyhow::Result<()> { let ma1 = calc_batch(moving_average_batch_naive, 7)?; Ok(()) }