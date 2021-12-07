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本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_exec_query_resource_semaphores」における、リソースセマフォの状態に関する情報の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server（サポートされている全てのバージョン）です。
「sys.dm_exec_query_memory_grants」ではセッションごとのリソースセマフォの取得状況を、「sys.dm_exec_query_optimizer_memory_gateways」ではゲートウェイごとのリソースセマフォの取得状況を確認できました。
「sys.dm_exec_query_resource_semaphores」を実行すると、リソースセマフォの状態に関する情報を出力します。
|列名
|データ型
|説明
|resource_semaphore_id
|smallint
|リソースセマフォの非一意のID
|target_memory_kb
|bigint
|使用量のターゲット（KB単位）
|max_target_memory_kb
|bigint
|最大許容メモリ（KB単位）
|total_memory_kb
|bigint
|リソースセマフォで保持されているメモリ（KB単位）
|available_memory_kb
|bigint
|使用可能なメモリ（KB単位）
|granted_memory_kb
|bigint
|許可されているメモリ（KB単位）
|used_memory_kb
|bigint
|許可されている物理メモリ（KB単位）
|grantee_count
|int
|許可を持つアクティブなクエリの数
|waiter_count
|int
|許可を待機しているクエリの数
|timeout_error_count
|bigint
|サーバが起動した後のタイムアウトエラーの合計数
|forced_grant_count
|bigint
|サーバの起動後の強制的な最小メモリ許可の合計数
|pool_id
|int
|リソースセマフォが属しているリソースプールのID
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