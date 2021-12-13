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» 2021年12月13日 05時00分 公開

実行中のクエリの実行プランに関する情報を出力するSQL Server動的管理ビューレファレンス（68）

「Microsoft SQL Server」が稼働するデータベースシステムを運用する管理者に向け、「動的管理ビュー」の活用を軸にしたトラブル対策のためのノウハウを紹介していきます。今回は、実行中のクエリの実行プランに関する情報の出力について解説します。

[椎名武史，＠IT]

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SQL Server動的管理ビュー一覧

　本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理関数「sys.dm_exec_query_statistics_xml」における、実行中のクエリの実行プランに関する情報の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server 2016以降です。

概要

　動的管理ビューなどで実行プランを調査する場合は、「plan_handle」を使用して実行プランを特定することが多いです。「sys.dm_exec_query_statistics_xml」を実行すると、「session_id」を用いて実行中のクエリの実行プランに関する情報を出力します。

構文と引数

構文　sys.dm_exec_query_statistics_xml(session_id)

引数名 データ型 説明
session_id smallint セッションのIDを指定

出力内容

列名 データ型 説明
session_id smallint セッションのID
request_id int 要求のID
sql_handle varbinary（64） クエリの識別子
plan_handle varbinary（64） クエリプランの識別子
query_plan xml XML形式のクエリプラン
statement_start_offset int ステートメントの開始オフセット
statement_end_offset int ステートメントの終了オフセット

動作例

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