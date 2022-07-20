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SQL Server動的管理ビュー一覧

本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_db_xtp_nonclustered_index_stats」における、メモリ最適化テーブルの非クラスタ化インデックスの統計に関する情報を出力する方法について解説します。対応バージョンは、SQL Server（サポートされている全てのバージョン）、「Azure SQL Database」「Azure SQL Managed Instance」です。

概要

SQL ServerではインメモリOLTPを使用することで、トランザクション処理やデータ取得、データロード、一時データ・シナリオのパフォーマンスを最適化できます。インメモリOLTPにおけるデータアクセスやトランザクションの実行は、従来のディスクベースのオブジェクトとは異なるアルゴリズムで処理されます。インメモリOLTPでは、作成時にメモリが最適化されるメモリ最適化テーブルを作成できます。

「sys.dm_db_xtp_nonclustered_index_stats」では、メモリ最適化テーブルの非クラスタ化インデックスの統計に関する情報を出力します。

出力内容

列名 データ型 説明 object_id int オブジェクトのID xtp_object_id bigint メモリ最適化テーブルのオブジェクトID index_id int インデックスのID delta_pages bigint デルタページの合計ページ数 internal_pages bigint 内部使用 leaf_pages bigint リーフページの合計ページ数 outstanding_retired_nodes bigint 内部使用 page_update_count bigint ページ更新操作の累積数 page_update_retry_count bigint ページ更新操作の再試行の累積数 page_consolidation_count bigint ページ統合操作の累積数 page_consolidation_retry_count bigint ページ統合操作の再試行の累積数 page_split_count bigint ページ分割操作の累積数 page_split_retry_count bigint ページ分割操作の再試行の累積数 key_split_count bigint キー分割操作の累積数 key_split_retry_count bigint キー分割操作の再試行の累積数 page_merge_count bigint ページマージ操作の累積数 page_merge_retry_count bigint ページマージ操作の再試行の累積数 key_merge_count bigint キーマージ操作の累積数 key_merge_retry_count bigint キーマージ操作の再試行の累積数

動作例

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