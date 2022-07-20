この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_db_xtp_nonclustered_index_stats」における、メモリ最適化テーブルの非クラスタ化インデックスの統計に関する情報を出力する方法について解説します。対応バージョンは、SQL Server（サポートされている全てのバージョン）、「Azure SQL Database」「Azure SQL Managed Instance」です。
SQL ServerではインメモリOLTPを使用することで、トランザクション処理やデータ取得、データロード、一時データ・シナリオのパフォーマンスを最適化できます。インメモリOLTPにおけるデータアクセスやトランザクションの実行は、従来のディスクベースのオブジェクトとは異なるアルゴリズムで処理されます。インメモリOLTPでは、作成時にメモリが最適化されるメモリ最適化テーブルを作成できます。
「sys.dm_db_xtp_nonclustered_index_stats」では、メモリ最適化テーブルの非クラスタ化インデックスの統計に関する情報を出力します。
|列名
|データ型
|説明
|object_id
|int
|オブジェクトのID
|xtp_object_id
|bigint
|メモリ最適化テーブルのオブジェクトID
|index_id
|int
|インデックスのID
|delta_pages
|bigint
|デルタページの合計ページ数
|internal_pages
|bigint
|内部使用
|leaf_pages
|bigint
|リーフページの合計ページ数
|outstanding_retired_nodes
|bigint
|内部使用
|page_update_count
|bigint
|ページ更新操作の累積数
|page_update_retry_count
|bigint
|ページ更新操作の再試行の累積数
|page_consolidation_count
|bigint
|ページ統合操作の累積数
|page_consolidation_retry_count
|bigint
|ページ統合操作の再試行の累積数
|page_split_count
|bigint
|ページ分割操作の累積数
|page_split_retry_count
|bigint
|ページ分割操作の再試行の累積数
|key_split_count
|bigint
|キー分割操作の累積数
|key_split_retry_count
|bigint
|キー分割操作の再試行の累積数
|page_merge_count
|bigint
|ページマージ操作の累積数
|page_merge_retry_count
|bigint
|ページマージ操作の再試行の累積数
|key_merge_count
|bigint
|キーマージ操作の累積数
|key_merge_retry_count
|bigint
|キーマージ操作の再試行の累積数
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.