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ジュニパーネットワークスはSASE（Secure Access Service Edge）サービスを、2022年10月以降に日本国内で本格的に展開する。これは「業界初の包括的なSASEサービス」だという。
米Juniper Networksは2021年5月以降、3段階に分けてSASEサービスを強化してきた。まずクラウド型のセキュリティ管理コンソール「Juniper Security Director Cloud」 を発表。続いて2022年2月にはクラウド型のセキュリティサービスである「Juniper Secure Edge」の提供を明らかにし、2022年6月にはこれにDLP（情報漏えい防止）とCASB（Cloud Access Security Broker）の機能を追加した。日本でも今後、Security Director CloudとJuniper Secure Edgeの販売を本格化する。
Juniper Secure Edgeには現在、SWG（Secure Web Gateway）、FWaaS（クラウド型ファイアウォール）、ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）、そしてDLPとCASBの機能がある。OktaやAzure Active Directoryなど、一般的なアイデンティティ管理サービスと連携して、 社内データセンター、クラウドへの統合的なアクセス管理ができる。
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