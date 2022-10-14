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» 2022年10月14日 08時00分 公開

ジュニパーがCASB、DLPを含むSASEサービスを日本で本格展開、カギは統合管理「業界初の包括的なSASE」

米Juniper Networksの日本法人が、SASE（Secure Access Service Edge）サービスを、2022年10月以降に日本国内で本格的に展開する。これは「業界初の包括的なSASEサービス」だという。

[三木泉，＠IT]

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　ジュニパーネットワークスはSASE（Secure Access Service Edge）サービスを、2022年10月以降に日本国内で本格的に展開する。これは「業界初の包括的なSASEサービス」だという。

　米Juniper Networksは2021年5月以降、3段階に分けてSASEサービスを強化してきた。まずクラウド型のセキュリティ管理コンソール「Juniper Security Director Cloud」 を発表。続いて2022年2月にはクラウド型のセキュリティサービスである「Juniper Secure Edge」の提供を明らかにし、2022年6月にはこれにDLP（情報漏えい防止）とCASB（Cloud Access Security Broker）の機能を追加した。日本でも今後、Security Director CloudとJuniper Secure Edgeの販売を本格化する。

　Juniper Secure Edgeには現在、SWG（Secure Web Gateway）、FWaaS（クラウド型ファイアウォール）、ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）、そしてDLPとCASBの機能がある。OktaやAzure Active Directoryなど、一般的なアイデンティティ管理サービスと連携して、 社内データセンター、クラウドへの統合的なアクセス管理ができる。

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