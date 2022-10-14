ジュニパーがCASB、DLPを含むSASEサービスを日本で本格展開、カギは統合管理 ： 「業界初の包括的なSASE」

米Juniper Networksの日本法人が、SASE（Secure Access Service Edge）サービスを、2022年10月以降に日本国内で本格的に展開する。これは「業界初の包括的なSASEサービス」だという。