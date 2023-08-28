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VMwareは2023年8月22日（米国時間）、年次イベント「VMware Explore 2023」で、複数クラウドにまたがって仮想ネットワークを管理できる「VMware NSX＋」（以下、NSX＋）を発表した。限定的な提供（「Initial Availability」）を開始している。

NSX＋は既存のネットワーク仮想化製品である「VMware NSX」のマルチクラウド版。VMwareが「マルチクラウド」を語るとき、複数場所で稼働するVMwareインフラ（「VMware Cloud」）を指すことが多いが、NSX＋はネイティブパブリッククラウドとも連携するなど、今後「マルチクラウド性」を高めていく（後述）。

管理コンソールをSaaSとして提供、複数クラウドのネットワークを統合管理

NSX＋ではNSXをSaaS化した。クラウド上の単一の統合管理コンソールから複数のクラウドにおけるNSXのネットワーク／セキュリティ／ロードバランスサービスを一括して運用・監視できる。

NSX＋は下記の4つの機能を提供する。

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