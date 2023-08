param location string = resourceGroup().location

param vmName string // 仮想マシンの名前

param computerName string // コンピュータ名

param adminUsername string // 管理アカウントのユーザー名

@secure()

param adminPassword string // 管理アカウントのパスワード

param adminPublicKey string = loadTextContent('id_ed25519.pub')

// デフォルトでは「id_ed25519.pub」に記載の公開鍵が用いられる

// loadTextContent()では変数でファイル名を指定できないので注意



// リソース生成: 仮想マシン

resource vm 'Microsoft.Compute/virtualMachines@2023-03-01' = {

name: vmName

location: location

properties: {

osProfile: {

computerName: computerName

adminUsername: adminUsername

adminPassword: adminPassword

windowsConfiguration: { /* …… 省略 ……*/ } // Windows OS特有の設定

}

hardwareProfile: { /* …… 省略 ……*/ }

storageProfile: { /* …… 省略 ……*/ }

networkProfile: { /* …… 省略 ……*/ }

}

}



// OpenSSHサーバの設定ファイルなどのパス

var winSSHAdminPath = 'C:/ProgramData/ssh'

var winSSHAdminAuthKeys = '${winSSHAdminPath}/administrators_authorized_keys'

var winSSHHostKeys = '${winSSHAdminPath}/ssh_host_*_key.pub'



// 実行するコマンドライン(PowerShell)

var cmdLineSetupSSHServer = 'Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0; while(!(Get-Service sshd -ErrorAction SilentlyContinue)) { Start-Sleep 1; } Start-Service sshd; Set-Service sshd -StartupType Automatic; Write-Output \'${adminPublicKey}\' | Out-File ${winSSHAdminAuthKeys} -Encoding ASCII; icacls.exe ${winSSHAdminAuthKeys} /inheritance:r /grant "Administrators:F" /grant "SYSTEM:F"; Get-Content ${winSSHHostKeys}'



// リソース生成: OpenSSHサーバをインストールして公開鍵認証をセットアップする

resource runCmdSetupSSHServer 'Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommands@2023-03-01' = {

parent: vm // コマンドを実行する仮想マシンのリソース

name: 'SetupSSHServer' // このコマンドに付ける名前

location: location

properties: {

source: {

script: cmdLineSetupSSHServer // sshdのインストールとセットアップ

}

timeoutInSeconds: 1200 // 最長20分まで待つ

}

}