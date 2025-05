// ファイル: asp.azuredeploy.bicep



////////// App Serviceごとにスケーリング上限数を //////////

////////// 変更できるApp Serviceプランを作成する //////////



param appServicePlanName string // App Serviceプラン名

param location string = resourceGroup().location // 作成先のリージョン



@maxValue(30)

param baseCapacity int = 2 // デプロイ直後のインスタンス数



param skuName string = 'P1v3' // SKU名称。すぐ下の「skus」のキー名から選択

var skus = {

// SKUの定義。Premium V3のみ

P0v3: {

name: 'P0v3'

tier: 'PremiumV3'

capacity: baseCapacity

}

P1v3: {

name: 'P1v3'

tier: 'PremiumV3'

capacity: baseCapacity

}

P1mv3: {

name: 'P1mv3'

tier: 'PremiumV3'

capacity: baseCapacity

}

}



// リソース生成: App Serviceプラン

resource appServicePlan 'Microsoft.Web/serverfarms@2024-04-01' = {

name: appServicePlanName

location: location

sku: skus[skuName]

kind: 'linux' // OSはLinuxとする

properties: {

perSiteScaling: true // App Serviceごとにスケーリング上限数を変える

reserved: true // Linuxを使用する場合はtrue(falseだとエラーで失敗する)

}

}