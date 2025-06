どうもHPかわさきです。

先週こんなことを書きました。「0 <= num < 10」のような書き方について「このような書き方ができる言語はあまりないようです」と。そしたら、某所よりツッコミがありまして、BCPL(Cの先祖であるBの先祖に当たる言語とも)ではこのような書き方が許されているそうです。BCPLを使ったことがなかったので知りませんでした。

https://www.cl.cam.ac.uk/~mr10/よりダウンロード可能なBCPLの言語マニュアル『The BCPL Cintsys and Cintpos User Guide』(bcplman.pdf)には「An expression of the form: E relop E relop ... relop E where each relop is one of =, ~=, <=, >=, < or > returns TRUE if all the individual relations are satisfied and FALSE, otherwise.」とあります。適当に訳すと「E relop E relop ... relop E(ここでrelopはそれぞれ=、~=、<=、>=、<、>のいずれか)という形の式は全ての関係が満たされていればTRUEを、そうでなければFALSEを返す」となります。

というわけで、BCPLでも「0 <= num < 10」のように比較演算を連鎖させることは可能です。勉強になりました(ただし、BCPL処理系のビルド、コードの実行まではしていないので、あくまでもマニュアルを見ただけの話です)。