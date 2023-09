from collections import Counter



# 反復可能オブジェクトの要素を数え上げる

c = Counter('deep insider')

print(c)

# 出力結果

#Counter({'e': 3, 'd': 2, 'i': 2, 'p': 1, ' ': 1, 'n': 1, 's': 1, 'r': 1})



print(c['d']) # 2

print(c['D']) # 0:含まれていなかった要素のカウントは0



l = ['foo', 'foo', 'bar', 'baz', 'baz', 'foo']

c = Counter(l)

print(c) # Counter({'foo': 3, 'baz': 2, 'bar': 1})



# 一番たくさんある要素をmost_commonメソッドで調べる

l = ['foo', 'foo', 'bar', 'baz', 'baz', 'foo']

c = Counter(l)

mx = c.most_common()

print(mx) # [('foo', 3), ('baz', 2), ('bar', 1)]



mx = c.most_common(2) # 多い順にn個を取り出す

print(mx) # [('foo', 3), ('baz', 2)]



for k, v in mx:

print(f'item: {k}, occurrence: {v}')

# 出力結果:

#item: foo, occurrence: 3

#item: baz, occurrence: 2