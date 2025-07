# requestsパッケージとpandasパッケージをインストール

uv add requests pandas



# 出力例:

# Resolved 17 packages in 184ms

# Prepared 11 packages in 600ms

# Installed 11 packages in 24ms

# + certifi==2025.6.15

# + charset-normalizer==3.4.2

# + idna==3.10

# + numpy==2.3.1

# + pandas==2.3.0

# + python-dateutil==2.9.0.post0

# + pytz==2025.2

# + requests==2.32.4

# + six==1.17.0

# + tzdata==2025.2

# + urllib3==2.5.0