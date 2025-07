from matplotlib import font_manager



available_fonts = [f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist]

jfont_list = ['Hiragino', 'Meiryo', 'Gothic', 'Mincho']



result = []

for font in available_fonts:

for jfont in jfont_list:

if jfont in font:

result.append(font)

break



print(result)