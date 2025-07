param location string = resourceGroup().location

param siteName string // App Serviceの名前



// リソース生成: App Serviceのサイト本体

resource webApp 'Microsoft.Web/sites@2024-11-01' = {

name: siteName // App Service名

location: location

properties: {

// ……<省略>……

}

}



// リソース生成: FTPの基本認証ポリシー

resource webAppFtpPolicy 'Microsoft.Web/sites/basicPublishingCredentialsPolicies@2024-11-01' = {

parent: webApp // 親になるApp Serviceのリソース

name: 'ftp' // FTPが対象

properties: {

allow: true // 基本認証を有効にする

}

}



// リソース生成: SCMの基本認証ポリシー

resource webAppSCMPolicy 'Microsoft.Web/sites/basicPublishingCredentialsPolicies@2024-11-01' = {

parent: webApp // 親になるApp Serviceのリソース

name: 'scm' // SCMが対象

properties: {

allow: true // 基本認証を有効にする

}

}