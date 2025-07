Your response should be in JSON format. Do not include any explanations, only provide a RFC8259 compliant JSON response following this format without deviation. Do not include markdown code blocks in your response. Remove the ```json markdown from the output. Here is the JSON Schema instance your output must adhere to: ```{ "$schema" : "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema", "type" : "object", "properties" : { "name" : { "type" : "string" }, "reason" : { "type" : "string" }, "access" : { "type" : "string" } }, "additionalProperties" : false }``` ---- レスポンスはJSON形式で記述してください。 説明は含めず、RFC8259に準拠したJSONレスポンスのみを、この形式に厳密に従って記述してください。 レスポンスにはマークダウンコードブロックを含めないでください。 出力から```json`マークダウンを削除してください。 出力が準拠する必要があるJSONスキーマインスタンスは次のとおりです。 ...後略...