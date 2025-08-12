この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Ruby biz グランプリ実行委員会は2025年8月1日、プログラミング言語「Ruby」を活用し、新たなビジネス価値を創造するサービスや商品を展開している企業を表彰するビジネスコンテスト「Ruby biz Grand prix 2025」へのエントリー企業およびサービス事例を発表した。

同コンテストは、Rubyを活用することによるビジネス展開の優位性を国内外に広くアピールし、さらなる活用促進を目指すことを目的としている。

スタートアップから大手まで、Ruby活用の最前線が集結

審査の主な評価ポイントは、サービスの「新規性」「独創性」「市場性」「将来性」に加え、Rubyの技術的な活用や普及啓発への貢献度、さらには事業が社会にもたらす影響や波及効果などが含まれる。応募対象は、おおむね1年以上ビジネスが継続されている国内外の企業、団体、個人で、クラウド型SaaS（Software as a Service）やPaaS（Platform as a Service）、パッケージソフトウェアなど多様な形態が含まれる。 17件のサービス事例（提供企業名）は次の通り。 アイブリー（IVRy）

ourly（ourly）

with（with）

魚ポチ（フーディソン）

OPTIM Biz（オプティム）

口コミコム（mov）

coorum（Asobica）

坂ノ途中オンラインショップ（坂ノ途中）

STORES（STORES）

CRM PLUS on LINE／Message Manager（ソーシャルPLUS）

chocoZAP（RIZAP）

トッツゴー（ネクスウェイ）

B4A（B4A）

リーナーサービスシリーズ（Leaner Technologies）

Linc’well（Linc’well）

Rentio／Rentify（レンティオ）

ワンパンク（スマートバンク） エントリー企業と事例（提供：Ruby biz グランプリ実行委員会） 2025年9月上旬に審査委員会による選考が実施され、受賞企業が決まる。表彰式は2025年11月6日、島根県立産業交流会館（松江市）にて開催予定で、同日、同会場ではRubyの国際的な技術カンファレンス「RubyWorld Conference 2025」も開催される。 審査委員長には、Rubyの生みの親でありRubyアソシエーション理事長のまつもとゆきひろ氏が務める。その他にも、STORESの笹田耕一氏、マジセミの寺田雄一氏、KMCの中村建助氏、博報堂DYホールディングスの森正弥氏が審査委員として名を連ねている。なお、過去の大賞受賞企業には、タイミー（2024年）、ピクシブ（2023年）、Shippio（2022年）、ヤマップ（2021年）、クックパッド（2019年）などがある。