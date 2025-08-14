多くの企業が生成AI活用に意欲を示す一方、「データの品質」が成果を妨げる最大の要因となっている。では、生成AIに注目する企業の経営層は何に取り組むべきなのか。そこで役立つのが、デジタル庁が2024年6月に公開した「データガバナンスガイドライン」だ。
顧客情報、取引情報、技術情報――企業活動の中で日々蓄積される膨大なデータは重要な経営資源だ。特に顧客情報はビジネスの根幹を成す競争力の源泉であり、その保護と活用は、企業の最重要課題となっている。
経営層もDX（デジタルトランスフォーメーション）の重要性を理解しており、生成AI（人工知能）への注目度も高い。しかし、生成AIを単なるITツール導入の延長線上と捉え、「生成AIツールを使って業務生産性を向上させていこう」「生成AIツールで開発生産性を高めよう」と号令をかけるだけでは、期待する成果は得られないかもしれない。なぜなら、生成AIの真価は、生成AIはもとより、データの品質やデータの管理体制に左右されるからだ。
企業が生成AIを活用していく上では、自社内に蓄積されたデータと生成AIを組み合わせて差別化する必要がある。特に考えられるのは、RAG（検索拡張生成）を通じて、社内に蓄積された独自データと連携させ、より業務に適した正確な回答を出力させるような取り組みだ。
こうした連携フェーズでは、「高品質なデータ」の存在が必須だ。不正確で統一されていないデータしかなく、データが散在している状況では、AIは正しい学習ができず、誤った結論を導きかねない。事実、PwCコンサルティングが実施した「生成AIに関する実態調査」（2024年6月）でも、生成AIの活用効果が期待未満となった理由のトップとして「データの品質」（30％）が挙げられており、多くの企業が生成AI導入の初期段階で、データの課題に直面していることが明らかになっている。
ここで重要になるのが、「データガバナンス」だ。データガバナンスとは、組織のデータを適切かつ最大限に活用するための仕組みやルールを定めることだ。データガバナンスが確立されていなければ、社内に眠る膨大なデータは単なる情報にすぎず、AI活用どころか、日々の業務効率さえも改善できない。とはいえ、経営層からしても「人材不足など課題は山積みで、データガバナンスといわれても何から始めればいいのか分からない」といった課題もあるだろう。
そこで役立つのが、デジタル庁が2025年6月に公開した「データガバナンスガイドライン」だ。
データガバナンスガイドラインは、企業経営者を対象に、データガバナンスの重要性やデータガバナンスの「4つの柱」をまとめ、経営層が取り組むべき行動を明確化したものだ。
4つの柱は以下の通り。ガイドラインでは、それぞれ「基本となる考え方」「経営者が認識しておくべきこと」「望ましい方向性」がまとまっている。
これまでのデータ活用は人が中心となっていたが、生成AI活用が進むことで、データをAIエージェントが自律的に生成、加工する時代へと移行する可能性が出てきた。こうした「自律的なデータ活用」が加速すれば、データガバナンスはますます必須の存在となる。これはIT部門など現場の仕事ではなく、経営戦略そのものとなる。
経営層は現場任せにせず、生成AI活用やデータガバナンスを経営戦略の最優先事項として捉え、自らが旗振り役となって組織を動かす必要があるだろう。
