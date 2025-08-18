デジタルアーツは2025年7月29日、インフォスティーラー（情報窃取マルウェア）に関するセキュリティレポートを発表した。レポートでは、インフォスティーラーに感染させる手法として猛威を振るっている「ClickFix」と、その派生版の「FileFix」についてその仕組みを説明している。

ClickFixは、人をだますことで不正な操作をさせたり情報を窃取したりするソーシャルエンジニアリングの一種で、Webページに偽の警告や偽のCAPTCHAなどを出してその解決策（Fix）を表示し、それを信じたユーザーにPCを操作させ、マルウェアに感染させる。

デジタルアーツが2025年7月に確認したClickFixの例は、「Cloudflare Turnstile」というサービスを模倣したもの。このサービスは、Webサイトを保護するため、ユーザーにクリックを促し、機械的なアクセスでないことを証明させるページを表示する。本来のCloudflare Turnstileでは、問題がなければオリジナルのWebサイトに遷移するのだが、ClickFixを組み込んだページではユーザーがクリックしたときにクリップボードにコマンド文字列がコピーされ、ユーザーには証明ステップと称して表示した手順に沿って実行するように促す。

その手順（指示）は、以下の3つ。

［Windows］＋［R］キー

［Ctrl］+［V］キー

［Enter］キー

つまり、Windows＋Rキーで「ファイル名を指定して実行」を表示して、Ctrl+Vキーでクリップボードの内容を貼り付け、Enterキーでそれを実行する、というもの。

あらかじめクリップボードに格納されていたコマンドで外部URLに接続し、そこに記載された新たなコマンドを実行する。実行されたコマンドは、別の外部URLに接続してマルウェアをダウンロードし、感染させる。デジタルアーツは、このマルウェアが「Rhadamanthys」というインフォスティーラーであることを確認したとしている。

この方法は「Windows PowerShell」（以下、PowerShell）や「ファイル名を指定して実行」などOSの標準機能を使って悪意のあるコマンドを実行してマルウェアをダウンロードさせるため、Webブラウザのセキュリティ機能を回避できる。さらに、OSの標準機能は、利用の禁止や制限などの対策がされにくい。

ClickFixよりも気付かれにくいFileFix

一方、FileFixは、その存在が2025年6月23日に発表されたClickFixの派生版。同年7月3日には、実際に攻撃に悪用されたことが観測されている。

FileFixは、WebブラウザからWindowsのエクスプローラーを起動し、エクスプローラーのアドレスバーに悪意のあるコマンドをコピーさせて、実行する。手順はClickFixとほぼ同じだが、「ファイル名を指定して実行」を開くのではなく、ブラウザからエクスプローラーを開いて、そのアドレスバーに悪意のあるコマンドを貼り付けて実行させる点が異なる。

ClickFixでは「Windows＋Rキーを押させる」（ファイル名を指定して実行を開かせる）という手順が、FileFixではユーザーがWebサイトでクリックしたときにエクスプローラーを開き、ユーザーに［Ctrl］+［L］キー（エクスプローラーのアドレスバーにフォーカスを移動）を押させる点が異なる。その後、あらかじめクリップボードに格納してあった悪意のあるコマンドをCtrl+Vキーで貼り付け、Enterキーで実行させる手順は同じだ。このとき、貼り付けた後のアドレスバーには「Capcha Verify」の文字しか見えないが、無意味なスペースやもっともらしい文字列を加えて末尾の部分だけを表示させ、実行コマンドが気付かれないようにしている。

デジタルアーツによると、以前流行した「Emotet」のようにメール受信者をだましてマクロを実行させるように仕向ける方法は、Microsoftの仕様変更によって、ダウンロードしたファイルやメールの添付ファイルではマクロを簡単に実行できないように対策されたため、マルウェア感染の成功率が下がった。有効だったマルウェア感染手法がつぶされたことによって、攻撃側はいかにして防御策を潜り抜けるのか試行錯誤を繰り返し、その結果、成功した手法の一つがClickFixだ。デジタルアーツでは、人をいかにしてだますかというところに攻撃者は注目していると注意を促している。