この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

柔軟で迅速に調達でき、迅速なサービス提供が可能になる――こうした背景の下、多くの企業がクラウドサービスを採用し、自社のビジネスを推進している。

クラウドエースが2025年6月に実施した調査によると、ゲーム開発業界におけるクラウドサービスの利用率は90％を超えており、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureが軒並み4割を超える利用率で拮抗（きっこう）していた。クラウドエースは「特定のサービスに集中するのではなく、複数のクラウドを適材適所で利用する『マルチクラウド』が主流になっている実態がうかがえる」と分析している。

だが、ほとんどのゲーム開発企業がクラウドサービスを利用する半面、クラウドのメリットである柔軟性や俊敏性を生かしたサービス提供に必ずしも適応できていない状況が浮き彫りとなっている。

技術課題トップ3、1位は急激なトラフィック増への対応 解決のカギは