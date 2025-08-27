クラウドサービスの普及だけではない、クラウド型DLP市場急成長の背景は

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

クラウドサービスの普及に伴い、日本でもクラウドに業務システムやデータ基盤を移行する動きが拡大している。企業・組織で個人情報や機密情報といった重要データをクラウドに格納したり、クラウドサービスを通じて共有したりする機会が増加し、利用中のクラウドサービスからの情報漏えいリスクが高まっている。特に企業・組織が保有する重要データは事業継続に直結する資産であり、その保護が経営上の大きな課題になっている。

こうした状況の中で、クラウド型DLP（Data Loss Prevention）が注目されている。クラウド型DLPは、SaaSやIaaSといったクラウドサービスに格納されている重要データを監視、可視化し、情報の持ち出しやコピーの可能性を検知した際は、アラートの通知や操作をブロックして情報の流出を防止する技術、機能だ。

情報漏えい防止やデータ保護を目的に需要が拡大し、膨大な重要データを保有し、セキュリティ対策に積極的な大企業を中心に導入が進んでいる。中堅・中小企業での導入も増加傾向にある。アイ・ティ・アール（以下、ITR）は2025年6月26日、国内クラウド型DLP市場の規模推移および予測を公表した。調査結果によれば、2023年度の市場規模は44億6000万円であり、前年度比31.6％増を記録した。2024年度は56億8000万円に達する見込みとされ、前年度から27.4％の成長が予測されている。

ゼロトラスト／SASEや生成AIの普及に伴うクラウド型DLP需要