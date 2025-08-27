連載目次

対象： ユーザー割り当てマネージドID



Azureの「App Service」では、APIキーや暗号化パスワード、電子証明書の秘密鍵といった秘密にすべき情報を「Key Vault」に保存しつつ、App Serviceのデプロイ時に自動でKey Vaultからそれらをインポートできる。これにより、秘密の情報を安全に保存しつつ、情報の更新を自動化するといった運用の効率化も可能になる。

ただ、App ServiceをKey Vaultと連携させるには、App Service固有のIDである「マネージドID」を有効にする必要がある。

そのマネージドIDのうち、手軽に始められる「システム割り当てマネージドID」だけを利用している人も多いのではないだろうか？ 実は、状況によっては、もう1つの「ユーザー割り当てマネージドID」の方が推奨されることがあるのだ。

そこで本Tech TIPSでは、このユーザー割り当てマネージドIDの作り方とその注意点について説明する。

「システム割り当て」「ユーザー割り当て」という2種類のマネージドID

「システム割り当てマネージドID」は、App Serviceなどの特定リソースにひも付く固有のIDで、デプロイ後に有効化できる（ARMテンプレート／Bicepでデプロイ時に自動で有効化することは可能）。App Serviceを削除すると、そのシステム割り当てマネージドIDも自動的に削除される。設定項目はほとんどないので、使い始めるのは簡単だ。

一方、「ユーザー割り当てマネージドID」は、Microsoft Entra IDで事前に作成しておき、それをApp Serviceなどのリソースに割り当てる必要がある。

機能面での両者の大きな違いは、リソースのデプロイ前あるいはデプロイの最中に利用できるかどうかだ。システム割り当てマネージドIDはデプロイ後にしか利用できない。一方、ユーザー割り当てマネージドIDなら、デプロイ前でもデプロイ中でも他のリソースへのアクセスなどに利用できる。

また、同じようなリソースを複数作成する場合、システム割り当てマネージドIDだと個々のリソースごとにロール割り当てなどを管理する必要がある。ユーザー割り当てマネージドIDなら、そのIDにロールを割り当てるといった管理をするだけで、ひも付けた複数のリソース全てに設定を反映できるため、管理の手間を省ける。

両者の使い分けの詳細は、Microsoft Learnの「マネージド ID のベスト プラクティスに関する推奨事項」を参照していただきたい。

いずれにせよシステム割り当てマネージドIDだけを使っているなら、状況によってはユーザー割り当てマネージドIDに切り替えた方がメリットがある、ということだ。それに、ユーザー割り当てマネージドIDの作成は決して難しくない。

【Azureポータル】ユーザー割り当てマネージドIDを作成するには

さてここからは、実際にユーザー割り当てマネージドIDを作成する手順について説明する。

Azureポータルの場合、ユーザー割り当てマネージドIDは以下のように「マネージドID」ページから作成できる。

【Azureポータル】ユーザー割り当てマネージドIDを作成する（1/4） ▼ 【Azureポータル】ユーザー割り当てマネージドIDを作成する（2/4） ▼ 【Azureポータル】ユーザー割り当てマネージドIDを作成する（3/4）

「名前」は24文字以内にする必要がある。「分離スコープ」については、後で説明する。 ▼ 【Azureポータル】ユーザー割り当てマネージドIDを作成する（4/4）



注意すべき点としては、リソース名（名前）を24文字以内にしなければならないことが挙げられる（これは他の手段でも同じ）。筆者は、他のリソースで区切り文字に使っているハイフンを取り除いて、英数字のみで指定している。

ユーザー割り当てマネージドIDに固有の設定項目としては、「分離スコープ」がある。これについては後で説明する。

【Bicep】ユーザー割り当てマネージドIDを作成するには

ARMテンプレート／Bicepでユーザー割り当てマネージドIDをデプロイする場合、リソース名やリージョン（ロケーション）、タグの他に設定可能な項目はない。そのため、以下のように非常にシンプルなコードで済む。

param resourceName string // ユーザー割り当てマネージドIDのリソース名

param location string = resourceGroup().location



// リソース生成： ユーザー割り当てマネージドID（User Assigned Managed Identity）

resource userAssignedManagedIdentity 'Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities@2025-01-31-preview' = {

name: resourceName

location: location

// 分離スコープはAzureポータルかREST APIでしか設定できないので、ここでは未設定

} 【Bicep】ユーザー割り当てマネージドIDを作成する

Microsoftのレファレンス： Microsoftのレファレンス： Microsoft.ManagedIdentity userAssignedIdentities



【PowerShell】ユーザー割り当てマネージドIDを作成するには

PowerShellの場合、ユーザー割り当てマネージドIDは「New-AzUserAssignedIdentity」コマンドレットで作成できる。

New-AzUserAssignedIdentity -Name ＜リソース名＞ -ResourceGroupName ＜リソースグループ名＞ -Location ＜リージョン名＞



【CLI】ユーザー割り当てマネージドIDを作成するには

Azure CLIの場合、ユーザー割り当てマネージドIDは「az identity create」コマンドで作成できる。

az identity create -n ＜リソース名＞ -g ＜リソースグループ名＞ -l ＜リージョン名＞





セキュリティと耐障害性を向上できる「分離スコープ」とは？

ユーザー割り当てマネージドIDで注意が必要なのは、「分離スコープ」（Isolation Scope）の設定方法である。分離スコープとは、ユーザー割り当てマネージドIDとその割り当て先のリソースを同じリージョン内に限定する、という機能だ。

App ServiceとKey Vaultとの連携を例に挙げてみる。あるユーザー割り当てマネージドIDの分離スコープを有効にした場合、そのIDと同じリージョン内にあるApp Serviceだけに割り当てられる（他のリージョンのApp Serviceには割り当てられない）。

一方、アクセス先であるKey Vaultについては、アクセスさえ許可されていれば、どのリージョンに存在していてもApp Serviceと連携できる。

分離スコープを有効にすると、複数のリージョンでのID濫用を防止できることから、耐障害性やセキュリティを向上できる、というメリットがある。詳細はMicrosoft Learnの「ユーザー割り当てマネージド ID の分離スコープ」を参照していただきたい。

分離スコープを有効化するには？

それならば積極的に分離スコープは有効化したいところだ。しかし、分離スコープはデフォルトで無効化されるので、明示的に有効化する必要がある。

ところが、執筆時点で分離スコープを設定できるのは、次の2種類の方法／タイミングに限られる。

Azureポータルでユーザー割り当てマネージドIDを作成する時に設定

作成済みのユーザー割り当てマネージドIDにREST APIで設定

つまり、作成後にAzureポータルから設定を変更したり、ARMテンプレート／Bicepでデプロイ時に有効化したり、といったことができない。

Azureポータルで対話的に設定するのは自動化という点で何かと不自由だ。そこで、PowerShellで分離スコープを有効化する方法を紹介しよう。

といっても、対象のユーザー割り当てマネージドIDの管理が許可されているユーザーアカウントでAzureにサインインした状態で、以下のように「Invoke-AzRestMethod」コマンドレットを実行するだけだ（言うまでもなく、対象と同じテナント／サブスクリプションがデフォルトで選択されている必要がある）。

$ResourceGroupName = '＜ユーザー割り当てマネージドIDのリソースグループ名＞'

$Name = '＜ユーザー割り当てマネージドIDのリソース名＞'



$ParamsRestAPI = @{

ResourceGroupName = $ResourceGroupName

Name = $Name

ResourceProviderName = 'Microsoft.ManagedIdentity' # マネージドIDのプロバイダ

ResourceType = 'userAssignedIdentities' # 種別はユーザー割り当てID

ApiVersion = '2025-01-31-preview' # APIのバージョン

Payload = '{

"properties": {

"isolationScope": "Regional" # 分離スコープを有効化。「None」なら無効化

}

}'

Method = 'PATCH'

}

Invoke-AzRestMethod @ParamsRestAPI # 上記のパラメーターでREST APIを呼び出し



Get-AzUserAssignedIdentity -ResourceGroupName $ResourceGroupName -Name $Name # 確認 【PowerShell】作成したユーザー割り当てマネージドIDの「分離スコープ」を有効化する

サインイン済みのユーザーアカウントの権限でAPIを呼び出すなら、Invoke-AzRestMethodコマンドレットが簡単だ。



ARMテンプレート／Bicepなどでユーザー割り当てマネージドIDをデプロイした直後、上記のコードも実行するように記述すれば、分離スコープの有効化も含めて自動化できるだろう。

作成したユーザー割り当てマネージドIDを利用するには、ロールの割り当てやApp Serviceなどのリソースへのひも付けなどが必要になる。それらについては別途解説したい。

「Tech TIPS」