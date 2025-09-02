この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターのVLAN情報を取得する「Get-VMNetworkAdapterVlan」コマンドレットです。

ホストOSが使用する仮想ネットワークアダプターを取得する



Get-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットとは？

Hyper-Vの仮想スイッチはさまざまなネットワーク機能を仮想マシンに提供しており、ネットワークを論理的に分割する「VLAN」（Virtual Local Area Network）にも対応しています。

仮想マシンのゲストOSでVLANを設定した場合は、VLANの設定をそのまま透過して物理ネットワークに送出することもできますし、仮想マシンの外側、すなわちハイパーバイザー側で処理を行って仮想マシンが送出するパケットを特定のVLANに流すこともできます。

このような処理は物理ネットワークの世界でも当たり前のように行われており、仮想ネットワークの世界でも当然行えます。VLANの処理は仮想スイッチで行われますが、VLAN設定は仮想ネットワークアダプターに対して行われます。

Get-VMNetworkAdapterVlanは、仮想マシンに接続されている仮想ネットワークアダプターのVLAN情報を取得するコマンドレットです。

前述の通り、VLAN設定は仮想ネットワークアダプターの設定として行う必要があるため、VLANを使用する物理ネットワークに接続する仮想化基盤を管理する上で非常に重要な役割を果たすため、管理者としては押さえておきたいコマンドレットになります。

【注】Get-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）の「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Get-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -VMName 仮想マシン名を指定する。省略可能 -VMNetworkAdapterName 仮想ネットワークアダプター名を指定する。省略可能 -ManagementOS ホストOS用の仮想ネットワークアダプターを取得したい場合に指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想ネットワークアダプターのVLAN情報を取得する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターのVLAN情報を取得する

Get-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットは必須オプションがないため、オプションを指定せずに実行した場合は、Hyper-Vホスト上にある全ての仮想ネットワークアダプターのVLAN情報を取得します（画面1）。なお、Get-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。