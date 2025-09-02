AIへの入力内容をプロンプト単位で監視　セキュリティを犠牲にせずにAI活用促進は可能か？Cloudflareがセキュリティ製品に“生成AIの安全利用機能”を追加

Cloudflareは、同社のセキュリティ製品「Cloudflare One」に、生成AIの利用を監視したり制御したりする機能を追加した。生成AIの導入に伴うリスクを管理し、安全利用につなげられるという。

2025年09月02日
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　Cloudflareは2025年8月25日（米国時間）、ゼロトラストセキュリティの考え方を基にしたセキュリティ製品「Cloudflare One」に生成AI（人工知能）に関する新機能を追加した。同社は、「生成AIを無許可で業務利用する『シャドーAI』や機密データの誤送信といったリスクを減らせる」としている。

生成AI活用とセキュリティ、どうやって両立させる？

　近年、財務やマーケティング、エンジニアリングなど企業は幅広い部門に生成AIを取り入れている。だが、「従業員が誤って機密データをチャットbotに入力したり、セキュリティ部門の承認なしにAIツールを展開したりするリスクがある」とCloudflareは指摘する。

　Cloudflare Oneは、企業ネットワークやクラウドサービス、テレワークをしている従業員の端末の通信を監視し、アクセスを制御する。これによって、「システムの利用形態や従業員の勤務場所を問わず、一貫したセキュリティと可視化を実現する」と同社は述べている。

　今回追加された新機能は以下の4つだ。

AI使用状況の可視化

　「シャドーAIレポート」を作成し、どのユーザーがどのAIツールにアクセスしているかを把握できる。

シャドーAIからの保護

　同社のWebゲートウェイ「Cloudflare Gateway」を通じてAIポリシーを自動適用し、未承認のAIツールをブロックしたり、AIツールにアップロードするデータの種類を制限したりできる。

機密データ保護

　「AI Prompt Protection」機能によって、AIへの入力内容をプロンプト単位で監視し、ソースコードなど機密データ送信を警告またはブロックする。

AIモデルとの対話を可視化

　「Zero Trust MCP Server Control」により、AIモデルと外部ツール間のやりとりを一元的に監視し、セキュリティポリシーを適用しやすくする。

