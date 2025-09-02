この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Cloudflareは2025年8月25日（米国時間）、ゼロトラストセキュリティの考え方を基にしたセキュリティ製品「Cloudflare One」に生成AI（人工知能）に関する新機能を追加した。同社は、「生成AIを無許可で業務利用する『シャドーAI』や機密データの誤送信といったリスクを減らせる」としている。

近年、財務やマーケティング、エンジニアリングなど企業は幅広い部門に生成AIを取り入れている。だが、「従業員が誤って機密データをチャットbotに入力したり、セキュリティ部門の承認なしにAIツールを展開したりするリスクがある」とCloudflareは指摘する。

Cloudflare Oneは、企業ネットワークやクラウドサービス、テレワークをしている従業員の端末の通信を監視し、アクセスを制御する。これによって、「システムの利用形態や従業員の勤務場所を問わず、一貫したセキュリティと可視化を実現する」と同社は述べている。

今回追加された新機能は以下の4つだ。

AI使用状況の可視化

「シャドーAIレポート」を作成し、どのユーザーがどのAIツールにアクセスしているかを把握できる。

シャドーAIからの保護

同社のWebゲートウェイ「Cloudflare Gateway」を通じてAIポリシーを自動適用し、未承認のAIツールをブロックしたり、AIツールにアップロードするデータの種類を制限したりできる。

機密データ保護

「AI Prompt Protection」機能によって、AIへの入力内容をプロンプト単位で監視し、ソースコードなど機密データ送信を警告またはブロックする。

AIモデルとの対話を可視化

「Zero Trust MCP Server Control」により、AIモデルと外部ツール間のやりとりを一元的に監視し、セキュリティポリシーを適用しやすくする。