連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターの設定を変更する「Set-VMNetworkAdapter」コマンドレットです。

Set-VMNetworkAdapterコマンドレットとは？

Hyper-Vで仮想マシンに対してネットワークサービスを提供するには、Hyper-Vホスト上で設定される仮想スイッチと、仮想マシンに接続される仮想ネットワークアダプターの両方が必要なことは、本連載で仮想ネットワークアダプター用コマンドレットを紹する中で繰り返し説明してきました。

Hyper-V仮想スイッチは非常に高機能なスイッチであり、さまざまな機能を提供していることは筆者の別連載「今だからこそ学び直すHyper-V再入門」の第8回でも説明しています。この仮想スイッチの機能を利用するため、設定を変更する際に用いられるコマンドレットが今回のSet-VMNetworkAdapterです。

当然のことながら、仮想ネットワークアダプターの設定はGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）の管理ツール「Hyper-Vマネージャー」からも変更可能ですが、一部の機能についてはSet-VMNetworkAdapterコマンドレットでしか変更できません。

Set-VMNetworkAdapterコマンドレットは、仮想マシンのネットワーク設定を行う際に多用するコマンドレットであり、Hyper-Vによる仮想化基盤を管理する場合には押さえておきたいコマンドレットです。

【注】Set-VMNetworkAdapterコマンドレットは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）の「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Set-VMNetworkAdapterコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -VMName 仮想マシン名を指定する。-ManagementOSオプション指定時のみ、省略可能 -Name 設定を変更したい仮想ネットワークアダプターを指定する。省略可能 -VMNetworkAdapterName -Nameオプションのエイリアスで、同じように使用可能。省略可能 -ManagementOS ホストOS用の仮想ネットワークアダプターを取得したい場合に指定する。省略可能 -AllowTeaming 仮想ネットワークアダプターでのチーミング設定を許可する場合に「On」を指定する。省略可能 -DeviceNaming 仮想ネットワークアダプターのデバイスネーミングを有効にする場合に「On」を指定する。省略可能 -MacAddressSpoofing 仮想ネットワークアダプターのMAC（Media Access Control）アドレススプーフィングを有効にする場合に「On」を指定する。省略可能 -DhcpGuard 仮想ネットワークアダプターのDHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）ガードを有効にする場合に「On」を指定する。省略可能 -RouterGuard 仮想ネットワークアダプターのルーターガードを有効にする場合に「On」を指定する。省略可能 -StaticMacAddress 仮想ネットワークアダプターのMACアドレスを「静的割り当て」にする場合に指定する。省略可能 -MaximumBandwidth 仮想ネットワークアダプターの最大帯域幅を指定する。省略可能 -MinimumBandwidthAbsolute 仮想ネットワークアダプターの最小帯域幅を「絶対値」で指定する。省略可能 -MinimumBandwidthWeight 仮想ネットワークアダプターの最小帯域幅を「重み」で指定する。省略可能 -PortMirroring 仮想ネットワークアダプターでポートミラーリングを行う際にソース／ディスティネーションとともに指定する。省略可能 -NotMonitoredInCluster 仮想ネットワークアダプターで「保護されたネットワーク」を無効にする場合「$true」を指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホスト上にある仮想ネットワークアダプターの設定を変更する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想ネットワークアダプターでセキュリティ機能の一つ「ガード機能」を有効化する

仮想マシンに対するセキュリティ機能としては、「DHCPガード」と「ルーターガード」の2つがあります。この機能は、Hyper-Vホストの管理者が承認していないDHCPサーバや仮想アプライアンスが動作することを妨げます。必須オプションである「-VMName」で仮想マシン名を指定し、有効化するガード機能名を指定してSet-VMNetworkAdapterコマンドレット実行することで、当該機能を有効化できます（画面1）。なお、Set-VMNetworkAdapterコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。