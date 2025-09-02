この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ノークリサーチは2025年8月27日、「Windows 11」への移行に関する調査結果を発表した。この調査は、企業のIT管理／運用担当者を対象に実施したもので、955人から有効回答を得た。2025年10月15日に「Windows 10」のサポートが終了することを受け、Windows 11への移行は進んでいるものの、完全な移行にはまだ課題があることが分かった。

調査結果によると、Windows 11を導入している企業の割合は68.1％。その内訳は以下の通りだ。

Windows 10をサポート終了までに廃止予定：31.7％

サポート終了後もWindows 10を継続利用予定：24.4％

Windows 10の残存状況が不明：11.9％

ノークリサーチは、SIer（システムインテグレーター）の視点から「残存するWindows 10の移行に際して、ユーザー企業にとってポジティブな材料をどれだけ訴求できるかが重要だ」と指摘している。

PC継続利用と買い替えに大きな差なし

OSの移行に当たっては、コスト削減のために、OSのみを入れ替えPCを継続利用する方法を採る場合がある。ただ、調査結果では「PCを継続利用する」（32.5％）と「PCを買い替える」（27.5％）の回答割合に、顕著な差は見られなかった。

ただしこの結果についてノークリサーチは「Windows 11はWindows 10に比べてハードウェア要件が厳しくなっていることが影響しており、ユーザー企業は積極的にPCの買い替えを選択しているわけではない」と分析している。

一方で、今回の調査では企業規模にかかわらず、3割の企業が「セキュリティや業務改善のためにWindows 11への移行は必要」と回答している。このことから取り組み状況に違いはあるものの、移行の必要性に関する理解が広がっているっことが分かる。